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В работе мобильных приложений нескольких банков произошли сбои
Источник материала: Партизан
Мобильные приложения Альфа-Банк, БСБ Банк и Приорбанк работают с перебоями.
Клиенты банков не могут совершить платежи, валютно-обменные операции и другие.
- В связи с большим количеством проводимых в данный момент операций возможны перерывы в работе интернет-банка и мобильного приложения Prior Online. В случае возникновения ошибки рекомендуем повторить попытку входа позже, - сообщает пресс-служба Приорбанка.
Над устранением технического сбоя уже работают специалисты всех банков, которые столкнулись с неполадками. Как быстро им удастся решить проблему, не сообщается.
С проблемами столкнулись и пользователи приложения Беларусбанк.
Напомним, что ранее атаку на банки анонсировали киберпартизаны.
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Мобильные приложения Альфа-Банк, БСБ Банк и Приорбанк работают с перебоями.
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