ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В работе мобильных приложений нескольких банков произошли сбои

09.10.2020 17:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Мобильные приложения Альфа-Банк, БСБ Банк и Приорбанк работают с перебоями.


 
Клиенты банков не могут совершить платежи, валютно-обменные операции и другие. 
 

- В связи с большим количеством проводимых в данный момент операций возможны перерывы в работе интернет-банка и мобильного приложения Prior Online. В случае возникновения ошибки рекомендуем повторить попытку входа позже, - сообщает пресс-служба Приорбанка.
 
Над устранением технического сбоя уже работают специалисты всех банков, которые столкнулись с неполадками. Как быстро им удастся решить проблему, не сообщается.
 
С проблемами столкнулись и пользователи приложения Беларусбанк.

Напомним, что ранее атаку на банки анонсировали киберпартизаны.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильные приложения Альфа-Банк, БСБ Банк и Приорбанк работают с перебоями.
 
Новости дня
Новости разные
 
ПВТ принял сегодня 83 новые компании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus
09.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика