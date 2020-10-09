ПВТ принял сегодня 83 новые компании





Резидентами ПВТ пожелали стать шесть центров разработки зарубежных корпораций.





Так, «АйТиЭйч Девелопмент» намерена развивать платформу SOLO — решения в сфере телемедицины.





«Вебби Технолоджис» займется разработкой приложения Veranstaltungsbutler, ориентированного на провайдеров курсов, семинаров и мероприятий, находящихся на территории Германии.





Израильская «ФОРТВИЖН» будет создавать одноименное комплексное решение для повышения маркетинговой эффективности веб-сайтов и мобильных приложений.





«Бизнес Солюшинс Лаб Бел» в качестве центра разработки группы компаний BSL (Россия) в числе прочего планирует разрабатывать ПО для техобслуживания воздушных судов.





Транспортная компания «БелСимТех» продолжит разрабатывать имитационно-моделирующие системы для обучения транспортного персонала (авиа, морского, наземного, метро и др.).





Новые резиденты ПВТ пришли в парк также из логистики, электронной коммерции, игровой индустрии, медицины, финтеха, аудита, консалтинга.



