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Президент Киргизии ввел режим ЧП в Бишкеке

09.10.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков своим указом ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, сообщает его пресс-служба.



«Президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения», — говорится в сообщении. Генштабу вооруженных сил Киргизии президент поручил ввести в Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

Режим ЧП будет введен с 20.00 часов 9 октября до 08.00 часов 21 октября 2020 г. «в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков» для «обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка на территории города Бишкек», уточнили в пресс-службе.

В столице будет введен комендантский час, особый режим въезда и выезда граждан, запрет отдельным гражданам покидать на установленный срок место своего проживания, запрет на проведение массовых мероприятий, контроль за СМИ, если они могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки в Бишкеке, особые правила пользования связью, ограничение движения транспортных средств и их досмотр. В многолюдных местах у граждан будут проверять документы, нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями Бишкека, буду выдворять за его пределы, рассказали в пресс-службе президента.

Ранее сегодня Жээнбеков подписал указ об отставке премьер министра Кубатбека Боронова. Правительство страны также считается ушедшим в отставку.
 
 
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков своим указом ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, сообщает его пресс-служба.
 
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