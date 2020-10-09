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Еще одна попытка самосожжения в Беларуси — парень поджег сбя и хозпостройки в Дубровенском районе

09.10.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уже третья попытка самосожжения произошла в Беларуси — в Дубровенском районе 35-летний молодой человек поджог себя и сараи своей знакомой, он получил ожоги 1-4 степени тяжести.

Инцидент произошел вечером 8 октября в деревне Калиновка. Мужчина пришел в гости к 48-летней хозяйке одного из подворий. В какой-то момент нетрезвый молодой человек начал обливать стены гаража и сарая краской. Женщина побежала за помощью к соседям, а вернувшись, обнаружила, что ее знакомый горит, и начинают гореть хозяйственные постройки.

Горящего мужчину потушили при помощи воды хозяйка и ее соседка. После этого в 17:17 они вызвали пожарных.

Приехавшие на вызов спасатели ликвидировали пожар, в результате которого огнем уничтожен гараж, а в сарае уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие и стены.

Молодой человек получил ожогами 1-4 степени тяжести, прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего в больницу.

По факту пожара начали проверку, его причина устанавливается. По предварительной версии – это попытка суицида, сообщается пресс-службой МЧС.

Около трех недель назад, 18 сентября, по информации МЧС в Беларуси произошло сразу две попытки самосожжения: 36-летний мужчина облился бензином и поджог себя перед зданием РОВД в Смолевичах, а в Минске в своей ванной подожгла на себе одежду 54-летняя женщина. Мужчина позже умер в больнице, о здоровье женщины не сообщалось.
 
Теги: Минск
 
 
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Уже третья попытка самосожжения произошла в Беларуси — в Дубровенском районе 35-летний молодой человек поджог себя и сараи своей знакомой, он получил ожоги 1-4...
 
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