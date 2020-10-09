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Латушко не верит предложениям Лукашенко о конституционной реформе

09.10.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Член президиума Координационного совета, экс-дипломат и экс-гендиректор Купаловского театра Павел Латушко назвал инициированную президентом Беларуси Александром Лукашенко конституционную реформу "имитацией демократии" и обвинил власть в стремлении продлить тем самым свои полномочия.




"Это очередная имитация демократии. Мы понимаем, что эта конституционная реформа - враньё. Власть хочет продлить свои полномочия и заставить нас забыть об украденных выборах", - сказал Латушко "Интерфаксу" в пятницу.

Он сообщил, что в ближайшие дни платформа "Голос" запустит проект обсуждения. "Там граждане сами смогут решить, что должно произойти раньше: новые выборы или конституционная реформа. А еще это позволит перекрыть возможность чиновникам в очередной раз переписать Конституцию под себя", - сказал Латушко.
 
 
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Член президиума Координационного совета, экс-дипломат и экс-гендиректор Купаловского театра Павел Латушко назвал инициированную президентом Беларуси...
 
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