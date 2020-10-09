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Егор Мещеряков ушел с поста вице-председателя Белорусской федерации баскетбола
Источник материала: Партизан
Известный белорусский баскетболист Егор Мещеряков ушел с поста вице-председателя Белорусской федерации баскетбола.
Как пишет
Мещеряков одним из первых спортсменов выступил за новые выборы и против насилия силовиков, участвовал в уличных акциях протеста. По словам баскетболиста, он ушел из Федерации без давления.
"Причины очевидны — так будет лучше для всех", — говорит Егор Мещеряков.
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Известный белорусский баскетболист Егор Мещеряков ушел с поста вице-председателя Белорусской федерации баскетбола.
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