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Егор Мещеряков ушел с поста вице-председателя Белорусской федерации баскетбола

09.10.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный белорусский баскетболист Егор Мещеряков ушел с поста вице-председателя Белорусской федерации баскетбола.


Как пишет "Прессбол", на днях он написал заявление об увольнении по собственному желанию. 

Мещеряков одним из первых спортсменов выступил за новые выборы и против насилия силовиков, участвовал в уличных акциях протеста. По словам баскетболиста, он ушел из Федерации без давления. 

"Причины очевидны — так будет лучше для всех", — говорит Егор Мещеряков.
 
 
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Известный белорусский баскетболист Егор Мещеряков ушел с поста вице-председателя Белорусской федерации баскетбола.
 
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