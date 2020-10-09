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Анатолия Лебедько осудили на 15 суток
Источник материала: Партизан
Сегодня прошел суд над политиком Анатолием Лебедько. Ему дали 15 суток, сообщает правозащитный центр «Весна». Такое решение приняла судья суда Центрального района Минска Юлия Густырь.
Его судили за «участие в несанкционированной акции».
Напомним, экс-лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько днем 8 октября перестал выходить на связь.
Об этом сообщил глава ОГП Николай Козлов. Позже официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сказала, что Лебедько задержан милицией.
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Сегодня прошел суд над политиком Анатолием Лебедько. Ему дали 15 суток, сообщает правозащитный центр «Весна». Такое решение приняла судья суда Центрального района...
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