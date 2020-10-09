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Анатолия Лебедько осудили на 15 суток

09.10.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня прошел суд над политиком Анатолием Лебедько. Ему дали 15 суток, сообщает правозащитный центр «Весна». Такое решение приняла судья суда Центрального района Минска Юлия Густырь.





Его судили за «участие в несанкционированной акции».

Напомним, экс-лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько днем 8 октября перестал выходить на связь.

Об этом сообщил глава ОГП Николай Козлов. Позже официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сказала, что Лебедько задержан милицией.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня прошел суд над политиком Анатолием Лебедько. Ему дали 15 суток, сообщает правозащитный центр «Весна». Такое решение приняла судья суда Центрального района...
 
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