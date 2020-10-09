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Лукашенко: Власть должна выполнить наказ белорусов на мир и стабильность в стране

09.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и власть обязана выполнить этот наказ народа, передает «МИР 24».

Такое заявление сделал Александр Лукашенко сегодня на совещании по актуальным вопросам. Во Дворец независимости пригласили силовой блок, членов правительства, губернаторов. Президент напомнил, что на этапе предвыборной президентской кампании предостерегал об опасностях и вызовах, с которыми столкнется страна. В нынешних условиях Лукашенко считает, что людям необходим ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в стране.

«Надо понимать, что мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Сохраним стабильность внутри Беларуси –выживем, нет – нас разделят. Помните, я говорил, что Беларусь на разрыв? Все это произошло и происходит. А мы должны выстоять. Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять», – указал белорусский лидер.

На совещании у президента обсудили широкий круг вопросов. Основной – экономика. Также рассматривали темы идеологической работы, кадровой политики и молодежи.



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Александр Лукашенко провел в пятницу совещание по актуальным вопросам. Во Дворец независимости пригласили силовой блок, членов правительства, губернаторов.
 
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