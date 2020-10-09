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Лукашенко: Власть должна выполнить наказ белорусов на мир и стабильность в стране
09.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и власть обязана выполнить этот наказ народа, передает «МИР 24».
Такое заявление сделал Александр Лукашенко сегодня на совещании по актуальным вопросам. Во Дворец независимости пригласили силовой блок, членов правительства, губернаторов. Президент напомнил, что на этапе предвыборной президентской кампании предостерегал об опасностях и вызовах, с которыми столкнется страна. В нынешних условиях Лукашенко считает, что людям необходим ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в стране.
На совещании у президента обсудили широкий круг вопросов. Основной – экономика. Также рассматривали темы идеологической работы, кадровой политики и молодежи.
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Александр Лукашенко провел в пятницу совещание по актуальным вопросам. Во Дворец независимости пригласили силовой блок, членов правительства, губернаторов.
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