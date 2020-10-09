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Подробные характеристики линейки iPhone 12 и даты начала продаж опубликовали в новой утечке

09.10.2020 17:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Авторитетный инсайдер под ником Kang, который уже не единожды точно предсказал несколько анонсов WWDC и сентябрьских ивентов Apple, рассказал о линейке iPhone 12. Ее представят 13 октября. В ней будет четыре смартфона. Вместе с ними покажут умную колонку HomePod mini.

Kang утверждает, что линейка новых смартфонов будет включать в себя iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. У всех будет поддержка 5G, а также Super Retina XDR, который ранее был прерогативой топового iPhone 11 Pro. В конструкции стекла будет использоваться керамика, что должно сделать его более прочным. Все четыре смартфона смогут снимать в Dolby Vision HDR.

iPhone 12 mini получит дисплей с диагональю 5,4 дюйма. Его цена — $699. Цвета — черный, белый, красный, синий и зеленый. Емкость хранилища — от 64 ГБ до 256 ГБ. Kang утверждает, что у него будет две камеры — широкий угол и сверхширокий. Отмечается, что iPhone 12 mini для предзаказа станет доступен 6 или 7 ноября, а в продаже появится 13 и 14 ноября.

iPhone 12 с дисплеем диагональю 6,1 дюйма на старте будет стоить $799. Цвета, емкость хранилища и камеры — те же, что у mini. Для предзаказа смартфон станет доступен 16 или 17 октября, релиз — 23 или 24 октября.

iPhone 12 Pro с диагональю 6,1 дюйма будет стоить $999. Цвета — золотой, серебряный, графитовый и синий. Емкость хранилища — от 128 до 512 ГБ. Помимо камер с широким, ультрашироким углом будет сенсор с 4-кратным оптическим зумом и LIDAR для дополнительной реальности. Предзаказ стартует 16 или 17 октября, релиз — 23 или 24 октября.

iPhone 12 Pro Max с экраном диагональю 6,7 дюйма будут продавать за $1099. Цвета, емкость хранилища будут такими же, как и у Pro-версии. Камеры почти такие же, но телефото будет с 5-кратным оптическим увеличением. Предзаказы откроются 13 или 14 ноября, релиз — 20 или 21 ноября.

HomePod mini будут продавать за $99. В нем будет процессор от Apple Watch Series 5. Продажи начнутся 16 или 17 ноября.

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Авторитетный инсайдер под ником Kang, который уже не единожды точно предсказал несколько анонсов WWDC и сентябрьских ивентов Apple, рассказал о линейке iPhone 12. Ее...
 
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