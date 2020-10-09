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На базе MAN eTGE создан первый мире инкассаторский бронированный электромобиль
Источник материала: Onliner
К электрическим легким коммерческим фургонам Европа уже начинает потихоньку привыкать. Их пока очень мало, но они уже встречаются в реальной эксплуатации. А вот бронированный инкассаторский электромобиль — пока еще невиданная экзотика даже для Европы. Однако в Германии построили и запустили в тестовую эксплуатацию одну такую машину.
Базой для необычного броневика послужил легкий коммерческий электрофургон MAN eTGE.
Бронированием машины занималась немецкая фирма STOOF International GmbH — известный бронировщик, основной специализацией которого являются лимузины и VIP-автомобили скрытого бронирования. Заказчик — Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. — многонациональная охранная компания со штаб-квартирой в Мадриде.
Однако эксплуатироваться MAN TGE 3.140 E с бронированием STOOF будет на территории Германии, в городе Потсдам. Средний дневной пробег инкассаторских автомобилей 60—70 км в день. Запас хода этого электромобиля — 115 км, так что проблем возникнуть не должно. Впрочем, как поведет себя такая машина на инкассаторской службе, никто не знает. Это действительно первый в мире подобный опыт.
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К электрическим легким коммерческим фургонам Европа уже начинает потихоньку привыкать. Их пока очень мало, но они уже встречаются в реальной эксплуатации. А вот...
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