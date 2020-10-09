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«Ремонт за копейку»: кто получит призовые 1000 рублей?
Источник материала: Onliner
Сегодня мы озвучиваем итоги нашего конкурса «Ремонт за копейку», и вы узнаете, кто же получит тысячу рублей за лучшую историю от нашего спонсора —
Вот как распределились голоса:
4-е место: Анастасия с «однушкой» для мамы с папой и 111 лайков.
3-е место: Анастасия с переездом из Фаниполя и 214 голосами.
2-е место: Антон со скандинавским «хюгге» в панельке, который завоевал сердца 253 пользователей.
1-е место: Александр с ремонтом чердака — 450 голосов.
Поздравляем молодого человека, который уже может думать, куда же потратить кругленькую сумму. Историю победителя можно почитать
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Сегодня мы озвучиваем итоги нашего конкурса «Ремонт за копейку», и вы узнаете, кто же получит тысячу рублей за лучшую историю от нашего спонсора — торгового...
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