«Ремонт за копейку»: кто получит призовые 1000 рублей?

Источник материала: Onliner

Сегодня мы озвучиваем итоги нашего конкурса «Ремонт за копейку», и вы узнаете, кто же получит тысячу рублей за лучшую историю от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград».

Вот как распределились голоса:

4-е место: Анастасия с «однушкой» для мамы с папой и 111 лайков.

3-е место: Анастасия с переездом из Фаниполя и 214 голосами.

2-е место: Антон со скандинавским «хюгге» в панельке, который завоевал сердца 253 пользователей.

1-е место: Александр с ремонтом чердака — 450 голосов.

Поздравляем молодого человека, который уже может думать, куда же потратить кругленькую сумму. Историю победителя можно почитать здесь . В ближайшее время с Александром свяжутся сотрудники Onliner и расскажут, как забрать приз.