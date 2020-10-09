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После ДТП оба парня утверждали, что за рулем были не они. Но третьего так и не нашли

09.10.2020 17:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нетипичное ДТП произошло вчера в Гродно — BMW въехал в припаркованный транспорт, но, кто был за рулем, оставалось непонятным. Сразу после удара люди в авто стали убегать. Милиционеры смогли догнать двух человек из BMW. Те уверяли, что водителя среди них нет.

После ДТП оба парня утверждали, что за рулем были не они. Но третьего так и не нашли

«Визг тормозов был слышен секунд 5—6 на всю округу, — рассказал «АвтоГродно» местный житель Владислав. — Потом была серия ударов. Насколько я понимаю, BMW сначала врезался в один припаркованный автомобиль, потом его закрутило и уже задней частью он ударился во второй припаркованный авто. Был задет и третий автомобиль. Удар был сильный, один из автомобилей оказался даже на газоне. После люди из BMW разбежались. Экипаж патрульной службы стал очевидцем ситуации, задержали двоих. Люди в толпе говорили, что в авто было 4 человека».

После ДТП оба парня утверждали, что за рулем были не они. Но третьего так и не нашли

После ДТП оба парня утверждали, что за рулем были не они. Но третьего так и не нашли

«На месте ДТП было много очевидцев, а рядом с поврежденными автомобилями находились двое молодых людей, которых после ДТП задержали мимо проезжавшие сотрудники милиции, — сообщили официальную версию в ГАИ области. — Молодые люди пытались сбежать с места происшествия. Оба парня утверждали, что в машине за рулем BMW никто из них не был, в салоне они находились в качестве пассажиров, а в момент аварии автомобилем управлял совсем другой водитель, который после случившегося покинул место аварии».

После ДТП оба парня утверждали, что за рулем были не они. Но третьего так и не нашли

Также инспекторы со ссылкой на очевидцев утверждают: «В автомобиле находились только два человека, никаких третьих лиц никто там не видел. Молодых людей сотрудники ГАИ доставили на освидетельствование, которое установило у обоих состояние алкогольного опьянения. На данный момент по факту ДТП проводится проверка, в результате которой инспекторам еще предстоит выяснить полную картину всего произошедшего».

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Теги: Гродно
 
 
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Нетипичное ДТП произошло вчера в Гродно — BMW въехал в припаркованный транспорт, но, кто был за рулем, оставалось непонятным. Сразу после удара люди в авто стали...
 
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