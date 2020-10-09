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После ДТП оба парня утверждали, что за рулем были не они. Но третьего так и не нашли
Источник материала: Onliner
Нетипичное ДТП произошло вчера в Гродно — BMW въехал в припаркованный транспорт, но, кто был за рулем, оставалось непонятным. Сразу после удара люди в авто стали убегать. Милиционеры смогли догнать двух человек из BMW. Те уверяли, что водителя среди них нет.
«Визг тормозов был слышен секунд 5—6 на всю округу, —
«На месте ДТП было много очевидцев, а рядом с поврежденными автомобилями находились двое молодых людей, которых после ДТП задержали мимо проезжавшие сотрудники милиции, — сообщили официальную версию в ГАИ области. — Молодые люди пытались сбежать с места происшествия. Оба парня утверждали, что в машине за рулем BMW никто из них не был, в салоне они находились в качестве пассажиров, а в момент аварии автомобилем управлял совсем другой водитель, который после случившегося покинул место аварии».
Также инспекторы со ссылкой на очевидцев утверждают: «В автомобиле находились только два человека, никаких третьих лиц никто там не видел. Молодых людей сотрудники ГАИ доставили на освидетельствование, которое установило у обоих состояние алкогольного опьянения. На данный момент по факту ДТП проводится проверка, в результате которой инспекторам еще предстоит выяснить полную картину всего произошедшего».
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Нетипичное ДТП произошло вчера в Гродно — BMW въехал в припаркованный транспорт, но, кто был за рулем, оставалось непонятным. Сразу после удара люди в авто стали...
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