|
Странно, забавно, смешно. Самые необычные кадры месяца со всего света
09.10.2020 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Зачем забираться в будку со льдом, сажать улиток на лицо или носить жену вниз головой? Попробуйте найти ответы на эти и другие вопросы на странных фото.
Смотрите также на Sputnik:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смешные зверушки, странные люди и их увлечения, забавные маски от коронавируса - смотрите в фотоленте Sputnik необычные кадры из разных уголков мира.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)