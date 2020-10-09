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Странно, забавно, смешно. Самые необычные кадры месяца со всего света

09.10.2020 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Зачем забираться в будку со льдом, сажать улиток на лицо или носить жену вниз головой? Попробуйте найти ответы на эти и другие вопросы на странных фото.

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Смешные зверушки, странные люди и их увлечения, забавные маски от коронавируса - смотрите в фотоленте Sputnik необычные кадры из разных уголков мира.
 
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