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Стало известно, кто выдавал себя за Тихановскую на заседании парламента Дании
Источник материала: Tut.by
Пранкеры из России Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выдали себя за Светлану Тихановскую на онлайн-переговорах с датским парламентом. Об этом
«Это были мы, но все подробности будут в понедельник, пока не раскрываем», — сказал РИА «Новости» Кузнецов (Вован).
Напомним: парламент Дании выпустил
Участники встречи не видели Тихановскую на экране, так как им сообщили о технических проблемах в штабе политика. Встреча длилась 40 минут, на ней обсуждали ситуацию в Беларуси, как можно «поддержать белорусский народ в его борьбе за демократию и права человека». В итоге мероприятие прервали, так как участники заподозрили, что «что-то не так». Позже представители Тихановской опровергли ее участие в мероприятии.
Напомним: Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу) сейчас по 33 года. Они стали известны благодаря телефонным розыгрышам известных личностей из мира шоу-бизнеса, политики и спорта.
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Участники встречи не видели Тихановскую на экране, так как им сообщили о технических проблемах в штабе политика.
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