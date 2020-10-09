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Стало известно, кто выдавал себя за Тихановскую на заседании парламента Дании

09.10.2020 18:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пранкеры из России Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выдали себя за Светлану Тихановскую на онлайн-переговорах с датским парламентом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РИА «Новости».


Фото: t.me/tsikhanouskaya

«Это были мы, но все подробности будут в понедельник, пока не раскрываем», — сказал РИА «Новости» Кузнецов (Вован).

Напомним: парламент Дании выпустил пресс-релиз об инциденте, который недавно произошел во время закрытой онлайн-встречи комитета по иностранным делам парламента. Там сообщили о неизвестном человеке, выдававшем себя за Светлану Тихановскую. В пресс-релизе подчеркивается, что ничего компрометирующего внешнеполитическую линию Дании на заседании произнесено не было, но сам инцидент будет расследован.

Участники встречи не видели Тихановскую на экране, так как им сообщили о технических проблемах в штабе политика. Встреча длилась 40 минут, на ней обсуждали ситуацию в Беларуси, как можно «поддержать белорусский народ в его борьбе за демократию и права человека». В итоге мероприятие прервали, так как участники заподозрили, что «что-то не так». Позже представители Тихановской опровергли ее участие в мероприятии.

Напомним: Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу) сейчас по 33 года. Они стали известны благодаря телефонным розыгрышам известных личностей из мира шоу-бизнеса, политики и спорта.

 
 
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Участники встречи не видели Тихановскую на экране, так как им сообщили о технических проблемах в штабе политика.
 
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