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В китайской компании нашли необычный способ снять стресса у сотрудников

09.10.2020 18:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: esquire.ru

Офис видеостудии в китайском городе Уси на востоке страны «нанял» на работу самого милого сотрудника, которого только можно представить.

Речь о помеси ламы и альпака. Двухлетний Байвань очень любит внимание и угощения. Собственно, бродить по офису в поисках еды и есть главная обязанность нового сотрудника. Он же, в свою очередь, помогает своим «коллегам» снять стресс.

Порой у альпака нет настроения ходить по офису и общаться с занятыми людьми. Тогда пушистый предпочитает гулять по кампусу и кататься по траве.

Сотрудники видеостудии захотели поделиться своей радостью и помочь снять стресс и другим людям, поэтому стали выкладывать ролики о повседневной жизни Байваня в приложение Douyin — аналог TikTok. Там альпака стал настоящей звездой, пишет Эсквайр.

 
 
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Офис видеостудии в китайском городе Уси на востоке страны «нанял» на работу самого милого сотрудника, которого только можно представить.
 
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