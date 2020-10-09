В китайской компании нашли необычный способ снять стресса у сотрудников

Источник материала: Ежедневник

фото: esquire.ru

Офис видеостудии в китайском городе Уси на востоке страны «нанял» на работу самого милого сотрудника, которого только можно представить.

Речь о помеси ламы и альпака. Двухлетний Байвань очень любит внимание и угощения. Собственно, бродить по офису в поисках еды и есть главная обязанность нового сотрудника. Он же, в свою очередь, помогает своим «коллегам» снять стресс.

Порой у альпака нет настроения ходить по офису и общаться с занятыми людьми. Тогда пушистый предпочитает гулять по кампусу и кататься по траве.

Сотрудники видеостудии захотели поделиться своей радостью и помочь снять стресс и другим людям, поэтому стали выкладывать ролики о повседневной жизни Байваня в приложение Douyin — аналог TikTok. Там альпака стал настоящей звездой, пишет Эсквайр .