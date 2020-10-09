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В китайской компании нашли необычный способ снять стресса у сотрудников
09.10.2020 18:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: esquire.ru
Офис видеостудии в китайском городе Уси на востоке страны «нанял» на работу самого милого сотрудника, которого только можно представить.
Речь о помеси ламы и альпака. Двухлетний Байвань очень любит внимание и угощения. Собственно, бродить по офису в поисках еды и есть главная обязанность нового сотрудника. Он же, в свою очередь, помогает своим «коллегам» снять стресс.
Порой у альпака нет настроения ходить по офису и общаться с занятыми людьми. Тогда пушистый предпочитает гулять по кампусу и кататься по траве.
Сотрудники видеостудии захотели поделиться своей радостью и помочь снять стресс и другим людям, поэтому стали выкладывать ролики о повседневной жизни Байваня в приложение Douyin — аналог TikTok. Там альпака стал настоящей звездой, пишет
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Офис видеостудии в китайском городе Уси на востоке страны «нанял» на работу самого милого сотрудника, которого только можно представить.
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