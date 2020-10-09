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Анатолию Лебедько дали 15 суток
09.10.2020 18:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Бывший глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько получил 15 суток ареста. Его обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии.
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В суде не уточнили, где политик будет отбывать назначенное ему наказание
Напомним, Лебедько задержали в четверг, 8 октября. Не так давно Лебедько вошел в команду экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в качестве координатора Общественной конституционной комиссии, которая ведет работу по созданию проекта изменений в Конституцию 1994 года.
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Бывший глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько получил 15 суток ареста. Его обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии.
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