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Анатолию Лебедько дали 15 суток

09.10.2020 18:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Бывший глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько получил 15 суток ареста. Его обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Как сообщила sputnik.by помощник председателя суда Юлия Литвинко, Лебедько, который обвинялся в участии в несанкционированной акции (ст. 23.34. ч. 3 КоАП), получил 15 суток ареста.

В суде не уточнили, где политик будет отбывать назначенное ему наказание

Напомним, Лебедько задержали в четверг, 8 октября. Не так давно Лебедько вошел в команду экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в качестве координатора Общественной конституционной комиссии, которая ведет работу по созданию проекта изменений в Конституцию 1994 года.

 
 
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Бывший глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько получил 15 суток ареста. Его обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии.
 
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