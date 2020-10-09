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Борисовчанина приговорили к 3,5 года колонии за нападение на милиционера 9 августа
Источник материала: Навiны
В Борисове суд признал виновным 20-летнего местного жителя в насилии в отношении милиционера.
«События происходили вечером 9 августа на центральной городской площади. Осужденный вместе с другими демонстрантами провоцировал правоохранителей, стоявших в оцеплении. Сначала выражался в их адрес нецензурной бранью, а затем и вовсе напал на старшего сержанта милиции: ударил по ноге металлическим турникетом и несколько раз кулаками по лицу», — рассказали в пресс-службе МВД.
Подозреваемого задержали вскоре после инцидента и заключили под стражу.
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В Борисове суд признал виновным 20-летнего местного жителя в насилии в отношении милиционера.
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