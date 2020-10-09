Видеофакт. Эстонские флейтисты сыграли «Перемен» и посвятили Марии Колесниковой

Эстонское объединение флейтистов выступило в поддержку члена Координационного совета, одного из символов мирной революции в Беларуси Марии Колесниковой, которая уже более месяца находится под стражей.





Мария Колесникова ранее была профессиональной флейтисткой. Ее эстонские коллеги сыграли мелодию знаменитой песни «Перемен» группы «Кино» в аранжировке Сийма Аймла.

По словам одного из лидеров Эстонской ассоциации флейтистов Михкеля Пеэске, «никакая сила или режим не могут закрыть человеку уши и сердце от музыки».