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Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя Белорусской федерации баскетбола
Источник материала: Навiны
Известный белорусский баскетболист Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя Белорусской федерации баскетбола, написав 8 октября заявление на увольнение по собственному желанию.
«Я сделал это сам без какого-либо давления. Поблагодарил всех за плодотворную работу и хорошие эмоции. Причины очевидны — так будет лучше для всех», — отметил Мещеряков, передает
Егор неоднократно участвовал в мирных маршах солидарности, состоит в Свободном объединении спортсменов, критикует власть.
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Известный белорусский баскетболист Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя Белорусской федерации баскетбола, написав 8 октября заявление на увольнение по...
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