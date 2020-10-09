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Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя Белорусской федерации баскетбола 

09.10.2020 18:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Известный белорусский баскетболист Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя Белорусской федерации баскетбола, написав 8 октября заявление на увольнение по собственному желанию.

Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя Белорусской федерации баскетбола 
Источник: Фейсбук Мещерякова

«Я сделал это сам без какого-либо давления. Поблагодарил всех за плодотворную работу и хорошие эмоции. Причины очевидны — так будет лучше для всех», — отметил Мещеряков, передает pressball.by.

Егор неоднократно участвовал в мирных маршах солидарности, состоит в Свободном объединении спортсменов, критикует власть.

 
 
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Известный белорусский баскетболист Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя Белорусской федерации баскетбола, написав 8 октября заявление на увольнение по...
 
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