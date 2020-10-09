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Председателем Госкомитета судебных экспертиз назначен Алексей Волков
Источник материала: Навiны
Председателем Государственного комитета судебных экспертиз назначен Алексей Волков.
Ранее Волков занимал должность заместителя председателя Следственного комитета.
В Госкомитете судебных экспертиз Алексей Волков сменил Андрея Шведа, который 9 сентября
Алексей Волков родился 7 сентября 1973 года в Минске. В 1996 году окончил Белорусский негосударственный институт правоведения. С 1996 года по 2011 год работал в различных должностях в органах прокуратуры.
С 1 января 2012 года проходил службу в должности начальника управления Следственного комитета по Минску. 23 июля 2013 года был назначен первым заместителем председателя Следственного комитета.
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Председателем Государственного комитета судебных экспертиз назначен Алексей Волков. Ранее Волков занимал должность заместителя председателя Следственного...
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