Председателем Госкомитета судебных экспертиз назначен Алексей Волков

Председателем Государственного комитета судебных экспертиз назначен Алексей Волков.





Ранее Волков занимал должность заместителя председателя Следственного комитета.

В Госкомитете судебных экспертиз Алексей Волков сменил Андрея Шведа, который 9 сентября был назначен генеральным прокурором.

Алексей Волков родился 7 сентября 1973 года в Минске. В 1996 году окончил Белорусский негосударственный институт правоведения. С 1996 года по 2011 год работал в различных должностях в органах прокуратуры.

С 1 января 2012 года проходил службу в должности начальника управления Следственного комитета по Минску. 23 июля 2013 года был назначен первым заместителем председателя Следственного комитета.