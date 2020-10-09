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Председателем Госкомитета судебных экспертиз назначен Алексей Волков

09.10.2020 18:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председателем Государственного комитета судебных экспертиз назначен Алексей Волков.

Председателем Госкомитета судебных экспертиз назначен Алексей Волков

Ранее Волков занимал должность заместителя председателя Следственного комитета.

В Госкомитете судебных экспертиз Алексей Волков сменил Андрея Шведа, который 9 сентября был назначен генеральным прокурором.

Алексей Волков родился 7 сентября 1973 года в Минске. В 1996 году окончил Белорусский негосударственный институт правоведения. С 1996 года по 2011 год работал в различных должностях в органах прокуратуры.

С 1 января 2012 года проходил службу в должности начальника управления Следственного комитета по Минску. 23 июля 2013 года был назначен первым заместителем председателя Следственного комитета.

 

Фото sk.gov.by

 
Теги: Минск
 
 
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Председателем Государственного комитета судебных экспертиз назначен Алексей Волков. Ранее Волков занимал должность заместителя председателя Следственного...
 
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