Свидетель — «Александрович Александр Александрович». Журналиста «Новага Часу» осудили на 10 суток

пишет сайт ПЦ "Весна". Несмотря на то, что в расписании суда Центрального района, рассмотрение дела было назначено на 14:40, судебный процесс начался только в 15:10. Дело рассматривается через видеоконференцсвязь. Жена, а также друзья, не смогли увидеть Александра, так как секретарь суда, даже не помощник судьи Шабуни, отказалась повернуть ноутбук к залу,сайт ПЦ "Весна".





Адвокат Александра сразу заявил ходатайство о приобщении к материалам дела свидетельство о наличии у Александра Велитченко инвалидности 3-й группы, а также его характеристики. Это ходатайство судья удовлетворила. Но не приняла к замечанию, что было нарушено право Александра на защиту.





Протокол на журналиста был составлен 8 октября сотрудником Центрального РУВД Минска. Согласно протоколу Александр Велитченко 23 августа с 18:00 до 18:10 нарушил Закон «О массовых мероприятиях». Это выразилось в том, что он «принимал активное участие в шествии от дома №23 до дома 19 по проспекту Победителей с целью выражения своих политических убеждений, находясь в группе людей, которые выкрикивали лозунги, в том числе «Жыве Беларусь».





Журналист Велитченко в полном объеме не признал свою вину. Он рассказал в суде:





«Если я и находился на какой-либо воскресной акции, то только с целью видео- и фотофиксации, с целью участия в несанкционированном массовом мероприятии я точно не мог там находиться.





23 августа я присутствовал в центре, но не в 18:00, а намного раньше, потому что было тепло и хорошо. Я присутствовал, но фиксировал протест на фото и видео на камеру мобильного телефона».





На вопрос судьи об оценке мероприятия, журналист сказал, что понимал, что проходит акция протеста против фальсификации выборов в Беларуси. Было больше тысячи человек с бело-красно-белой символикой, которые выкрикивали лозунги.





Александр Велитченко сказал, что при нем находился журналистский бейдж, но никакой символики при нем не было.





Согласно протоколу задержания, Александра Велитченко задержали в 18:05 на проспекте Независимости, 18. на суде стало известно, что его задерживали сотрудники милиции и ОМОНа.









Перед тем как допросить свидетеля, который и зафиксировал правонарушение Велитченко 23 августа, судья Шабуня зачитала рапорт сотрудника Центрального РУВД, что из-за провокаций и угроз в отношении сотрудников милиции, данные милиционера-свидетеля были изменены на «Александровича Александра Александровича». Он по Skype заявил на суде, что в тот день совместно с сотрудниками ОМОНа осуществлял охрану общественного порядка в Центральном районе. Он объяснил судье, что перед тем, как приступить к охране общественного порядка, начальство доводит до них информацию о разрешенных массовых мероприятиях в районе. В тот день заявленных мероприятий в Центральном районе не было.





«Я обратил внимание на группу людей, которая двигалась по проспекту. Они выкрикивали лозунги: "Это наш город", "Жыве Беларусь" и т.д. Я зафиксировал Велитченко на служебную камеру», — рассказал «Александрович».





В материалах дела имеется скриншот с оперативной видеосъемкой.





«Выдающаяся внешность: дреды были не у всех», — было озвучено на суде.





Сотрудник милиции сказал, что не помнит, выкрикивал ли Велитченко какие-либо лозунги, но он точно находился в группе лиц, которые их выкрикивали.





«В тот день мы его не задерживали. Было много людей, мы задерживали других», — сказал «Александрович».





В качестве доказательства вины Александра Велитченко была представлена оперативная видеозапись длительностью четыре секунды. На ней журналист проходил по пешеходной зоне от Стелы — в противоположном направлении от группы людей. По словам адвоката, это не доказывает, что Александр принимал именно активное участие да еще и в организованном массовом мероприятии. Также адвокат считает, что скриншот был взят не с видео событий 23 августа.





Адвокат просит суд прекратить производство по делу. Судья объявила перерыв для вынесения постановления, но на какое время она не сказала.





В результате судья Виктория Шабуня признала журналиста «Новага Часу» Александра Велитченко виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП и наказала его административным арестом на 10 суток.





Напомним, Александра Велитченко задержали 8 октября в Минске около 18 часов. Известно, что в момент задержания он разговаривал по телефону, когда к нему подошли неизвестные люди, которые не представились. Через некоторое время связь с Александром Велитченко оборвалась. До утра следующего дня его жена не знала, где находится Александр — ей нигде не подтверждали его местонахождение. Только утром она узнала, что журналист находится в изоляторе временного содержания на Окрестина. Александр Велитченко в последнее время снимал события на мирных акциях протеста, а в июле текущего года с командой единомышленников отправился в путешествие по Припяти, чтобы снять документальный фильм о строительстве водного пути Е40.