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На территории "Гродно Азот" нашли крупную партию контрабандных сигарет
Источник материала: Партизан
Большую партию контрабандных сигарет, которые могли уехать в вагоне с удобрениями с территории завода "Гродно Азот" в Литву, обнаружила администрация предприятия.
Как сообщают в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, контрабандные сигареты в товарном вагоне с удобрениями были обнаружены 23 сентября нынешнего года на территории "Гродно Азот" администрацией предприятия.
"Обнаружено порядка 45 тысяч пачек сигарет отечественного производства на сумму более 51 тысячи белорусских рублей", - уточнили в УВД.
Груз, по информации правоохранителей, должен был направляться в Литву.
Информацию о контрабандном товаре передали в милицию. Партию сигарет изъяли, по данному факту Октябрьский РОВД Гродно проводит проверку.
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Большую партию контрабандных сигарет, которые могли уехать в вагоне с удобрениями с территории завода "Гродно Азот" в Литву, обнаружила администрация предприятия.
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