







Как сообщают в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, контрабандные сигареты в товарном вагоне с удобрениями были обнаружены 23 сентября нынешнего года на территории "Гродно Азот" администрацией предприятия.





"Обнаружено порядка 45 тысяч пачек сигарет отечественного производства на сумму более 51 тысячи белорусских рублей", - уточнили в УВД.





Груз, по информации правоохранителей, должен был направляться в Литву.





Информацию о контрабандном товаре передали в милицию. Партию сигарет изъяли, по данному факту Октябрьский РОВД Гродно проводит проверку.











