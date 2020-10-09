«На мое задержание приехало 17 человек». Рассказ минчанина, который каждый день выходит на одиночный пикет

Наш сегодняшний собеседник — минчанин Денис. Вот уже второй месяц он регулярно выходит на одиночный пикет. Практически каждый день мужчина стоит в районе Медуниверситета на проспекте Дзержинского, держа в руке телефон со включенным фонариком. Ему сигналят проезжающие мимо машины, приветствуют прохожие.





Что вывело Дениса на улицу? Чем для мужчины обернулось одиночное пикетирование? И почему он продолжает выходить на пикет, несмотря на опасность быть задержанным. Об этом — в материале Blizko.by.

— Все, что произошло в Беларуси 9 августа и в последующие несколько дней, когда силовики проявили невероятную жестокость к людям, очень меня возмутило, — начинает рассказывать Денис. — По-моему, это нормальная реакция на жестокость. После того, что произошло, я понял, что не могу оставаться дома. Если хотите, то на улицу меня вывело чувство самоуважения. Внутренняя потребность, убеждение в том, что молчать, когда в стране происходят страшные вещи — себя не уважать. Для себя я выбрал именно такую форму протеста против несправедливости.

— Признаться, наблюдал за вами уже несколько недель. Некоторое время назад вы выходили на проспект Дзержинского с бело-крано-белым флагом. Сейчас у вас с собой только телефон со включенным фонариком. Вас задерживали «за незарегистрированную символику»?

— Вообще, мое пикетирование началось с того, что я приходил сюда и вставал в цепь солидарности вместе со студентами-медиками. В свое время я поступал в этот ВУЗ, но не набрал нужных для поступления баллов. Первое время мы стояли здесь абсолютно спокойно — с флагами и плакатами. Это продолжалось, может быть, дней десять после выборов. Потом к цепи солидарности регулярно стали приезжать бусы с милицией. Два раза удавалось избежать задержания. Попросту, хватало сил и сноровки убежать.

Когда я видел, что более-менее массовые цепи солидарности стали разгонять, то стал выходить на одиночный пикет. С флагом. Но в один из вечеров за мной приехали люди, которые называют себя правоохранителями…





— При задержании били?

— Нет, все было спокойно. Подъехал бус. Оттуда вышли люди. Их было семнадцать человек, я — один. Сопротивления не оказывал, меня повезли сначала в РУВД, потом в суд. Судили меня прямо напротив «точки» где мы с вами разговариваем — в суде Московского района.

Адвоката в суде у меня не было. Думал, что справлюсь своими силами, как-никак юрист по образованию. Судебный процесс прошел достаточно быстро.

Я все пытался узнать у судьи, почему она решила, что флаг, с которым меня забрали — «фашистский». Ответа от нее я так и не получил, то получил восемь суток ареста.





— Как бы вы описали условия содержания в спецприемнике на Окрестина?

— Так получилось, что срок я отбывал в двух заведениях подобного типа — в Минске на Окрестина и в Жодино. Из Минска в Жодино меня перевели из-за того, что в спецприемнике на Окрестина случилось «перенаселение», задержанных некуда было размещать. Я много читал о зверствах, которые творились в местах заключения, особенно в первые дни после выборов. Со мной ничего подобного не происходило. Все дни были похожи друг на друга. Нахождение там я бы описал одним словом — тоска.

— Несмотря на то, что вы отбыли административный арест, вы продолжаете выходить на одиночные пикеты. Не страшно?





— Страшно сидеть дома и молчать.





Я занимаюсь частным бизнесом, связанным с лакокрасочными изделиями. И практически каждый день после работы я выхожу сюда — на проспект Дзержинского. На полчаса, на час, как получается.

Флаг, правда, с собой уже не беру, протестую с включенным фонариком своего мобильного телефона. Пикет мой, хоть и одиночный, но на самом деле я вижу, что я не один. В знак солидарности мне часто сигналят машины. Много машин. Это дает силы приходить сюда вновь и вновь. Вижу, что за мной наблюдают люди в штаском, но, пока обходится без повторного задержания.

Часто ко мне подходят люди, случайные прохожие. Увидев меня, они поднимают вверх два пальца. Я им тоже отвечаю «викторией». Многие спрашивают: «Когда мы победим?». Я отвечаю им так:





«Мы уже победили. Победили страх внутри себя».





На мой взгляд, понимание этого — самое важное сейчас.