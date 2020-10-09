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Девушка обещала, что придет подруга, а пришли «друзья»: в Минске раскрыто разбойное нападение на иностранца

09.10.2020 18:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В МВД сообщили о том, что сыщики столичной милиции раскрыли разбойное нападение на 30-летнего гражданина Ирака. По подозрению в совершении преступления задержаны пятеро жителей Минска: 19-летняя девушка и четверо парней (от 15 до 19 лет).

— Установлено, что барышня легкого поведения познакомилась с потерпевшим в интернете и 7 октября договорилась встретиться у него в квартире для оказания секс-услуг. С ее слов, об этом она рассказала своим знакомым, один из которых и предложил совершить преступление, — рассказали в Министерстве внутренних дел. — Находясь в гостях у иностранца, девушка пообещала, что скоро к ним присоединится подруга. Однако когда раздался звонок в дверь, мужчина увидел на пороге четверых парней, которые избили его и забрали 300 долларов США.

В итоге подозреваемые скрылись, разделив деньги между собой.

— Сыщики раскрыли преступление по горячим следам и задержали всех подельников. С их слов, они решились на преступление в надежде на то, что иностранец не будет обращаться в милицию, — отметили в МВД. — Также молодые люди были уверены, что милиция занимается исключительно пресечением протестов, поэтому по аналогичной схеме они планировали совершить еще два преступления в тот же день. И это не удивительно: задержанные сами являются активными участниками несанкционированных массовых мероприятий. За это и не только они привлекались к административной ответственности.

Сообщается, что у одного из фигурантов уже имеется судимость за кражу, а его подельник является подследственным по уголовному делу за хулиганство.

Действиям задержанных следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц. Подозреваемые водворены в ИВС.

 
Теги: Минск
 
 
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В МВД сообщили о том, что сыщики столичной милиции раскрыли разбойное нападение на 30-летнего гражданина Ирака. По подозрению в совершении преступления задержаны...
 
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