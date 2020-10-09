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В Минске открылся еще один вьетнамский стритфуд. Здесь литрами наливают суп

09.10.2020 18:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Первая точка ханойского стритфуда Pho Bo открылась год назад в Galleria Minsk. И уже тогда его учредители поговаривали о расширении сети. И вот этот день настал: 1 октября заведение с вьетнамской кухней появилось еще и в Dana Mall. Здесь можно попробовать фирменный суп Фо и другие блюда, чьи названия белорусскому уху не слишком привычны.

— Мы хотели сохранить атмосферу непринужденности уличных ресторанчиков во Вьетнаме, в которых еду готовят прямо на глазах у посетителей. В нашем заведении открытая кухня, любой может наблюдать за процессом. Такой формат интересен людям, они съезжаются к нам со всего города. многие приезжают специально к нам из других районов города. Довольно большой процент гостей — это приезжие, студенты и туристы из Азии: китайцы, вьетнамцы, тайцы и т. д. Для них наше кафе — это своеобразный кусочек «далекого дома». Поэтому и меню на трех языках: русском, белорусском и китайском, — рассказывает соучредитель Pho Bo Верас Акулин.

В Минске открылся еще один вьетнамский стритфуд. Здесь литрами наливают суп
В Минске открылся еще один вьетнамский стритфуд. Здесь литрами наливают суп

Заведение позиционирует себя как стритфуд из-за скоростной подачи. Обещают, что уже через 5—7 минут заказ окажется у вас в руках. При этом подают здесь вполне себе полноценные блюда, которыми легко можно утолить голод. Например, большую порцию супа Фо литровым объемом здесь часто заказывают на двоих, потому что в одиночку не все могут справиться.

В Минске открылся еще один вьетнамский стритфуд. Здесь литрами наливают суп

Всего в меню 9 «вьетнамских хитов»: три супа, четыре горячих блюда и четыре вида закусок. Спросите, что по ценам? Отвечаем: супы предлагают за 10,9—14,9 рубля, рис с кальмарами и грибами обойдется в 13,9 рубля, салат с креветками и манго — 10,5 рубля, а закуски немы (разновидность спринг-роллов) — от 4 рублей. В общем, смотрите сами:

В Минске открылся еще один вьетнамский стритфуд. Здесь литрами наливают суп
В Минске открылся еще один вьетнамский стритфуд. Здесь литрами наливают суп

— За среднюю цену вы получаете большую или очень большую порцию, которая заменяет первое и второе, — уверяет Верас.

В Минске открылся еще один вьетнамский стритфуд. Здесь литрами наливают суп
В Минске открылся еще один вьетнамский стритфуд. Здесь литрами наливают суп

На входе в ресторан есть небольшой «вьетнамский рынок», где можно купить товары, которые используются в приготовлении: лапшу, соусы, пасту для том яма, а еще чай, кофе, желейный десерт и свежее вьетнамское манго.

В Минске открылся еще один вьетнамский стритфуд. Здесь литрами наливают суп

Pho Bo открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00. Владельцы надеются, что новая точка на Dana Moll вызовет у минчан такой же бурный интерес, как предыдущая. Даже несмотря на надвигающуюся вторую волну и неясности в экономике.

 
 
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Первая точка ханойского стритфуда Pho Bo открылась год назад в Galleria Minsk. И уже тогда его учредители поговаривали о расширении сети. И вот этот день настал: 1 октября...
 
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