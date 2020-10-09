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Это точно октябрь? Аномально теплая погода продолжается

09.10.2020 18:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Старожилы еще помнят старый обычай: как раз в этих числах полагалось донимать коммунальщиков, чтобы они включали уже отопление. А также следить, как среднесуточная температура подбирается к заветной отметке +8, и ожесточенно трогать батарею. В этом сезоне с календарем опять все наперекосяк, Белгидромет говорит, что температуры соответствуют началу сентября.

Пока на большей части страны некоторый недобор влаги, на юго-востоке своя атмосфера. Здесь уже несколько дней идут теплые дожди. Грибов в пригородных лесах развелось столько, что они стали нападать на прохожих и таскать собак.

Температуры по стране на 4—8 градусов выше нормы, и конца этому пока не видно. На фоне аномального тепла — оранжевый уровень угрозы по поводу плотных туманов ночью и утром.

Завтра по стране с севера и северо-запада на юго-восток разброс от 13 до 19. Дожди в основном на Гомельщине, где в опятах запутался вялый атмосферный фронт. Дождей по остальной части страны может прибавиться в воскресенье. Разброс температур несколько увеличивается — 10—19 градусов. Все равно это значительно теплее нормы. Потом осадки несколько ослабеют, но начало сентября никуда не уходит.

В обозримом будущем нормального октября не видно. Он только у нас в головах.

 
 
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Старожилы еще помнят старый обычай: как раз в этих числах полагалось донимать коммунальщиков, чтобы они включали уже отопление. А также следить, как среднесуточная...
 
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