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ГАИ: поток на въездах в столицу увеличился на 170 процентов за 10 лет

09.10.2020 18:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Ежегодно отмечается рост числа зарегистрированных транспортных средств на территории Минского района, — сообщили в ГАИ Минской области. — Так, по состоянию на 2020 год зарегистрировано более 100 тысяч транспортных средств, в 2010 году их было в два раза меньше». Соответственно, увеличился и трафик на въездах/выездах из столицы.

«В 2020 году произведен замер интенсивности движения транспортных средств на въезде и выезде в Минск, — рассказали инспекторы. — На автодороге М3 Минск — Витебск поток транспортных средств за 10 лет увеличился на 170%. Аналогичная ситуация складывается и на всех остальных выездах/въездах в Минск. С 2017 по 2020 год на магистральных и республиканских автодорогах внутри МКАД-2 произошло 147 ДТП, в которых 31 человек погиб. Наибольшую тяжесть последствий несут именно наезды на пешеходов, которые переходят трассы в неположенном месте (45 ДТП, в которых 13 человек погибли)».

Исходя из этих данных, по информации Госавтоинспекции, предложили Минтрансу разработать программу по улучшению безопасности движения в пределах МКАД-2. Предлагают следующие меры:

  • разделение пешеходных и транспортных потоков (путем строительства безбарьерных пешеходных переходов с устройством на прилегающих участках пешеходных связей);
  • устройство наружного освещения;
  • установка на разделительных полосах дорожного удерживающего ограждения;
  • строительство велопешеходных дорожек;
  • установка ограждений, препятствующих выходу животных на проезжие части;
  • внедрение элементов интеллектуальных транспортных систем управления скоростью, инцидентами, транспортной нагрузкой.

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    Теги: Витебск, Минск
     
     
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