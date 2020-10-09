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Самострой? Оказалось, что знаменитый гомельский флагшток не зарегистрирован в Госстройнадзоре
Источник материала: Onliner
Легендарный гомельский флагшток, красиво открытый недавно, продолжает волновать умы. Гомельчанин Станислав Слепухин задался целью выяснить как можно больше об этом объекте (что непросто). Потратил кучу времени и букв. Получил много официальных ответов. Из них выходит, что 60-метровая телескопическая труба имеет неясный статус, масштабное сооружение не зарегистрировано в Госстройнадзоре. Необычные результаты этого исследования
Изначально инженер-строитель Слепухин сформулировал 10 вопросов:
Все это отправил в городской и областной исполкомы.
В Гомеле открыли флагшток за полмиллиона долларов. Смотрите какой
По словам Слепухина, из горисполкома пришло письмо, не содержащее ни одного ответа.
Из облисполкома пришло письмо, в котором содержались уже ответы на два вопроса из десяти. А также рекомендация, куда обращаться за остальными ответами.
Работы в этом месте стартовали в начале прошлого года. Возведение нового сооружения такого класса должно регистрироваться в Госстройнадзоре, отмечает инженер Слепухин, — но этого не произошло, по крайней мере, до сентябре нынешнего года.
Февраль 2019 г.
Таким образом, гомельчанин заключает: «В соответствии со статьей 223 Гражданского кодекса данный объект считается самовольным строительством, а местные исполнительные органы власти должны были пресечь незаконные строительно-монтажные работы».
История гомельского флагштока до сих пор полна загадок. Главная: зачем он вообще понадобился? Одни против него протестовали, другие упорно строили. И наконец торжественно открыли 18 сентября.
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Легендарный гомельский флагшток, красиво открытый недавно, продолжает волновать умы. Гомельчанин Станислав Слепухин задался целью выяснить как можно больше об...
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