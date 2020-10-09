Самострой? Оказалось, что знаменитый гомельский флагшток не зарегистрирован в Госстройнадзоре

Источник материала: Onliner

Легендарный гомельский флагшток, красиво открытый недавно, продолжает волновать умы. Гомельчанин Станислав Слепухин задался целью выяснить как можно больше об этом объекте (что непросто). Потратил кучу времени и букв. Получил много официальных ответов. Из них выходит, что 60-метровая телескопическая труба имеет неясный статус, масштабное сооружение не зарегистрировано в Госстройнадзоре. Необычные результаты этого исследования опубликовал сайт «Флагшток».

Изначально инженер-строитель Слепухин сформулировал 10 вопросов:

Каково полное наименование объекта строительства? Кто заказчик? Кто подрядчик? Каков источник финансирования? Когда получено положительное заключение государственной строительной экспертизы? Почему отсутствует паспорт объекта, а площадка не соответствует требованиям ТКП 45-1.03-161-2009? Почему на стройплощадке допускаются многочисленные грубые нарушения Правил по охране труда при выполнении строительных работ? Имеется ли акт выбора участка для возведения? Назначалась ли заказчиком приемочная комиссия и кто из представителей местных органов власти в нее вошел? Привлекались ли юридические лица к ответственности за нарушения при получении разрешительной документации, производстве работ и иной деятельности на данной строительной площадке в течение 2020 года?

Все это отправил в городской и областной исполкомы.

В Гомеле открыли флагшток за полмиллиона долларов. Смотрите какой

По словам Слепухина, из горисполкома пришло письмо, не содержащее ни одного ответа.







Из облисполкома пришло письмо, в котором содержались уже ответы на два вопроса из десяти. А также рекомендация, куда обращаться за остальными ответами.





Работы в этом месте стартовали в начале прошлого года. Возведение нового сооружения такого класса должно регистрироваться в Госстройнадзоре, отмечает инженер Слепухин, — но этого не произошло, по крайней мере, до сентябре нынешнего года.



Февраль 2019 г.

Таким образом, гомельчанин заключает: «В соответствии со статьей 223 Гражданского кодекса данный объект считается самовольным строительством, а местные исполнительные органы власти должны были пресечь незаконные строительно-монтажные работы».





История гомельского флагштока до сих пор полна загадок. Главная: зачем он вообще понадобился? Одни против него протестовали, другие упорно строили. И наконец торжественно открыли 18 сентября.



