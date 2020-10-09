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Самострой? Оказалось, что знаменитый гомельский флагшток не зарегистрирован в Госстройнадзоре

09.10.2020 18:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Легендарный гомельский флагшток, красиво открытый недавно, продолжает волновать умы. Гомельчанин Станислав Слепухин задался целью выяснить как можно больше об этом объекте (что непросто). Потратил кучу времени и букв. Получил много официальных ответов. Из них выходит, что 60-метровая телескопическая труба имеет неясный статус, масштабное сооружение не зарегистрировано в Госстройнадзоре. Необычные результаты этого исследования опубликовал сайт «Флагшток».

Изначально инженер-строитель Слепухин сформулировал 10 вопросов:

  1. Каково полное наименование объекта строительства?
  2. Кто заказчик?
  3. Кто подрядчик?
  4. Каков источник финансирования?
  5. Когда получено положительное заключение государственной строительной экспертизы?
  6. Почему отсутствует паспорт объекта, а площадка не соответствует требованиям ТКП 45-1.03-161-2009?
  7. Почему на стройплощадке допускаются многочисленные грубые нарушения Правил по охране труда при выполнении строительных работ?
  8. Имеется ли акт выбора участка для возведения?
  9. Назначалась ли заказчиком приемочная комиссия и кто из представителей местных органов власти в нее вошел?
  10. Привлекались ли юридические лица к ответственности за нарушения при получении разрешительной документации, производстве работ и иной деятельности на данной строительной площадке в течение 2020 года?

Все это отправил в городской и областной исполкомы.

В Гомеле открыли флагшток за полмиллиона долларов. Смотрите какой

По словам Слепухина, из горисполкома пришло письмо, не содержащее ни одного ответа.

Самострой? Оказалось, что знаменитый гомельский флагшток не зарегистрирован в Госстройнадзоре


Из облисполкома пришло письмо, в котором содержались уже ответы на два вопроса из десяти. А также рекомендация, куда обращаться за остальными ответами.

Самострой? Оказалось, что знаменитый гомельский флагшток не зарегистрирован в Госстройнадзоре

Работы в этом месте стартовали в начале прошлого года. Возведение нового сооружения такого класса должно регистрироваться в Госстройнадзоре, отмечает инженер Слепухин, — но этого не произошло, по крайней мере, до сентябре нынешнего года.

Самострой? Оказалось, что знаменитый гомельский флагшток не зарегистрирован в Госстройнадзоре
Февраль 2019 г.

Таким образом, гомельчанин заключает: «В соответствии со статьей 223 Гражданского кодекса данный объект считается самовольным строительством, а местные исполнительные органы власти должны были пресечь незаконные строительно-монтажные работы». 

Самострой? Оказалось, что знаменитый гомельский флагшток не зарегистрирован в Госстройнадзоре

История гомельского флагштока до сих пор полна загадок. Главная: зачем он вообще понадобился? Одни против него протестовали, другие упорно строили. И наконец торжественно открыли 18 сентября.

Самострой? Оказалось, что знаменитый гомельский флагшток не зарегистрирован в Госстройнадзоре

 
Теги: Гомель
 
 
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Легендарный гомельский флагшток, красиво открытый недавно, продолжает волновать умы. Гомельчанин Станислав Слепухин задался целью выяснить как можно больше об...
 
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