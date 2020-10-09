Командир минского ОМОНа рассказал о милиции, выборах и усиленном режиме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба рассказал о службе в усиленном режиме, о первых массовых протестах в день выборов и осудил действия провокаторов в интервью газете "На страже".

О тех, кто выходит на протесты

"Анархисты, футбольные фанаты – одни из самых активных участников субботних и воскресных шествий. Молодые люди, еще не определившиеся с профессией, тоже нередко провоцируют стражей порядка", - так охарактеризовал Балаба участников уличных акций.

Командир минского ОМОНа удивлен, что к радикально настроенным относится и ряд граждан с хорошим достатком. "Как правило, эти люди работают на иностранные компании и интегрированы в среду, где пропагандируются другая идеология, другие ценности, другой уклад жизни", - уточнил он.

День выборов

Балаба рассказал, что в основной день голосования на президентских выборах в одном из Telegram-каналов стали публиковать массовые призывы выходить на улицу и максимально затянуть процедуру голосования.

"Человек "ставил галочку" минут десять! Образовались очереди, и работа участков была продлена на 40 минут", - рассказал свою версию событий Балаба.

Он уверен, что граждане не расходились по домам и специально ждали, пока начнется вывоз протоколов, чтобы препятствовать членам комиссий покинуть здания.

"Их единственной целью было захватить урны с бюллетенями и потом подсчитывать голоса на Октябрьской площади – "под фонарями" провести, по их мнению, честный подсчет", - продолжил свой рассказ Балаба.

Он вспомнил, что люди вышли на проспекты и сразу стали "вооружаться" металлическими урнами, каркасами скамеек, фрагментами тротуарной плитки. Некоторые заранее выкатили из дворов мусорные контейнеры для сооружения баррикад.

"О "фальсификациях" и вовсе заявляли задолго до выборов. Даже исходя из этих фактов очевидно: результаты голосования многих не интересовали – это был лишь повод выступить в роли революционеров, помахать кулаками, поймать хайп", - размышляет Балаба.

О пострадавших сотрудниках

В ночь с 9 на 10 августа травмы получили десятки правоохранителей, утверждает глава минского ОМОН. Именно это и было целью протестующих, уверен Балаба.

"Однако в оппозиционных СМИ тиражировали и продолжают тиражировать информацию лишь о пострадавших участниках митингов. Не думаю, что здесь мы должны как-то оправдываться. Каждый взрослый человек должен понимать: любое действие вызывает соответствующее противодействие. Ведь летящий в голову булыжник никто не принимает за воздушный шар. Бросать и надеяться избежать адекватного реагирования стражей порядка на угрозу как минимум неразумно", - констатировал он.

Сейчас правоохранители, продолжил Балаба, несут службу в усиленном режиме. "Конечно, вынуждены реагировать, когда протестующие оскорбляют представителей власти и госорганов, препятствуют движению транспорта, участвуют в массовых мероприятиях с незарегистрированной символикой", - пояснил глава минского ОМОНа.

"В остальном – выполняем обычные для специального подразделения задачи: осуществляем боевое дежурство, обеспечиваем правопорядок на массовых мероприятиях", - сказал он.

Об угрозах

Балаба назвал попытки провокаторов "побольнее уколоть", запугать сотрудников милиции низкими и подлыми. Вместе с тем, никто из "сыплющих угрозами" лично не знаком со своей "жертвой".

"А значит, попытки запугать адресованы не конкретному бойцу, а всей правоохранительной системе. Но ни напугать, ни разобщить личный состав словоблудам не под силу. Коллективный дух, вера в правое дело у сотрудников минского ОМОНа сильны, как никогда. Они смогут защитить", - уверен Балаба.

О том, когда все закончится

Он считает ошибочным мнение кураторов некоторых Telegram-каналов, "что устать в ближайшее время должны как раз силовики". А уличные акции в Беларуси закончатся, как только зарубежные интернет-ресурсы, формирующие протестные настроения, прекратят подогревать протестное настроение у людей, уверен Балаба.

"Что касается сроков возвращения к привычному ритму жизни, скажу: без подпитки зарубежных интернет-ресурсов протесты постепенно сойдут на нет. К сожалению, наши граждане оказались под влиянием информационных атак, которые направлены на транслирование искаженной действительности", - заключил Балаба.

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