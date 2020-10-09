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Лукашенко назначил нового председателя Госкомитета судебных экспертиз

09.10.2020 19:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

naviny.media

Алексей Волков назначен председателем Государственного комитета судебных экспертиз. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Генерал-майор юстиции Алексей Волков освобожден от должности первого заместителя председателя Следственного комитета и назначен председателем Государственного комитета судебных экспертиз. Соответствующий Указ № 362 подписал 9 октября Александр Лукашенко.

Ранее Государственный комитет судебных экспертиз возглавлял Андрей Швед, а в сентябре 2020 года он был назначен генеральным прокурором Беларуси.

 
 
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Алексей Волков назначен председателем Государственного комитета судебных экспертиз. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
 
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