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Лукашенко назначил нового председателя Госкомитета судебных экспертиз
09.10.2020 19:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
naviny.media
Алексей Волков назначен председателем Государственного комитета судебных экспертиз. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Генерал-майор юстиции Алексей Волков освобожден от должности первого заместителя председателя Следственного комитета и назначен председателем Государственного комитета судебных экспертиз. Соответствующий Указ № 362 подписал 9 октября Александр Лукашенко.
Ранее Государственный комитет судебных экспертиз возглавлял Андрей Швед, а в сентябре 2020 года он был назначен генеральным прокурором Беларуси.
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Алексей Волков назначен председателем Государственного комитета судебных экспертиз. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
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