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Мингорсуд не удовлетворил жалобу сына витебского мэра

09.10.2020 19:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минском городском суде рассмотрели жалобу Филиппа Зарянкина, сына витебского мэра. Судья Мингорсуда Максим Лапко оставил без изменений постановление суда Московского района по статье 23.34 КоАП.

Мингорсуд не удовлетворил жалобу сына витебского мэра

На заседании адвокат Кирилл Васильев указал на недоказанность участия Филиппа Зарянкина в массовом мероприятии. Сам Филипп заявил, что не согласен с административным арестом, передает TUT.by.

Филипп, сын витебского мэра Вадима Зарянкина, был осужден судом Московского района Минска на 13 суток административного ареста за по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Наказание он отбывал в ЦИП на Окрестина и в Жодинском ИВС и вышел оттуда 6 октября.

Ранее Филипп утверждал, что в вечер задержания шел домой с работы. Это был тот самый день, когда в Минске проходили марши против инаугурации Александра Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минском городском суде рассмотрели жалобу Филиппа Зарянкина, сына витебского мэра. Судья Мингорсуда Максим Лапко оставил без изменений постановление суда...
 
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