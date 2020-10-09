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«Фольксваген» и «Мерседес» столкнулись на улице Голодеда

09.10.2020 19:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Легковой автомобиль «Фольксваген» выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с «Мерседесом».

«Фольксваген» и «Мерседес» столкнулись на улице Голодеда

По предварительной информации столичной ГАИ, вечером 9 октября водитель 1947 г. р. за рулем Volkswagen двигался в направлении ул. Машиностроителей. Внезапно он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Mercedes, который ехал со стороны МКАД.

В результате ДТП пострадал пассажир Volkswagen. Его госпитализировали.

 
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Легковой автомобиль «Фольксваген» выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с «Мерседесом».
 
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