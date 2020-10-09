«Фольксваген» и «Мерседес» столкнулись на улице Голодеда

Легковой автомобиль «Фольксваген» выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с «Мерседесом».





По предварительной информации столичной ГАИ, вечером 9 октября водитель 1947 г. р. за рулем Volkswagen двигался в направлении ул. Машиностроителей. Внезапно он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Mercedes, который ехал со стороны МКАД.

В результате ДТП пострадал пассажир Volkswagen. Его госпитализировали.