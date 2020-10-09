Лукомльскую ГРЭС поставят на холодный резерв после запуска АЭС

Некоторые энергоблоки Лукомльской ГРЭС будут работать в режиме холодного резервирования после запуска Белорусской АЭС, но персонал там не планируют сокращать.



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В 2022 году на действующих белорусских электростанциях создадут пиково-резервные мощности для поставки электроэнергии в сеть в случае нештатной ситуации на Белорусской АЭС. Это предусмотрено правительственным постановлением .

Всего резервные мощности должны составлять не менее 1200 МВт. Одна часть резерва (около 400 МВт) разместится на оборудовании, находящемся в работе. Другая часть резерва (около 800 МВТ) будет создана на четырех объектах: Лукомльской ГРЭС — 150 МВт, Новополоцкой ТЭЦ — 100 МВт, Березовской ГРЭС — 250 МВт и Минской ТЭЦ-5 — 300 МВт. Об этом рассказывал генеральный директор «Белэнерго» Павел Дрозд.

Ранее эксперты предполагали, что после запуска АЭС понадобится консервация некоторых электростанций. Три года назад объявлялся тендер на «закупку работ по выбору и обоснованию методов длительной консервации оборудования энергоблоков Лукомльской ГРЭС». Работники станции опасались, что на предприятии могут быть сокращения.

В Министерстве энергетики рассказали, что сейчас на одном из энергоблоков Лукомльской ГРЭС идет обкатка технологии холодного резервирования. Эта технология предполагает, что оборудование будет выключено, но при этом поддерживается в готовности к работе и при необходимости может быть запущено в любой момент.

По результатам испытаний будут вырабатываться решения по другим энергоблокам. О полной консервации энергоблоков в настоящее время речь не идет, а сокращение оперативного персонала не предполагается, отметили в Минэнерго.

Лукомльская ГРЭС — самая мощная электростанция в Беларуси. На станции работает восемь энергоблоков. Установленная мощность составляет 2889,5 МВт. Годовая выработка электроэнергии составляет от 7,5 до 12 млрд кВт·ч. Численность персонала Лукомльской ГРЭС составляет 1625 человек.

Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году. Мощность станции будет составлять 2400 МВт. Она сможет производить 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии.