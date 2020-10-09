Лукашенко заявил о «катастрофической» ситуации в Польше, Украине и Литве

«Я вижу, что Министерство иностранных дел более активно начало работать. Но этого недостаточно. Надо жестко отстаивать свои права и ставить вопросы перед нашими контрагентами, особенно перед политиками Польши, Литвы, Латвии и отчасти Украины», — заявил Александр Лукашенко 9 октября на совещании с главами силовых структур, министерств, областей и другими чиновниками.



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Лукашенко уверен, что среди населения этих стран есть много сторонников сотрудничества с Беларусью и надо направить усилия, чтобы объяснить жителям этих стран пагубность того конфронтационного пути, который выбирают их политики.

«Надо показывать литовцам, латышам, полякам, украинцам и другим, что их политики проводят неправильный курс. Они могут привести к тому, что происходит на Кавказе. Например, Рига стоит перед непростым выбором между сиюминутной конъюнктурой и выгодами от взаимодействия с Беларусью. Надо им показывать, что они могут потерять», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«А то, что там поляки хайпуют сегодня на Беларуси — подождите неделю и вы увидите, что будет в Польше. Почему литовцы, поляки и украинцы лезут к нам? Потому что у них катастрофическая ситуация, надо население отвлечь, а еще пальцем показать, что мы в этом виноваты. Поэтому потерпите немножко — с ними люди там скоро начнут разбираться, — заявил Лукашенко. — А то у нас, видите ли, "выборы несправедливые, 80%". А 50,5% — в Польше победил Дуда. Сейчас уже все заявляют, что полнейшая фальсификация. Вот там надо разобраться».

После введения Евросоюзом 2 октября санкций в отношении 40 белорусских должностных лиц официальный Минск отозвал своих послов в Вильнюсе и Варшаве «для консультаций» и потребовал от Литвы и Польши сделать аналогичный шаг, а также сократить количество дипломатов в их посольствах.

5 октября из Минска были вынужденно отозваны послы Литвы и Польши. Затем в знак солидарности с коллегами Беларусь покинул посол Германии, также были отозваны послы Латвии, Эстонии, Болгарии, Чехии. Отзыв посла планирует и Словакия. 9 октября из Беларуси был отозван посол Румынии.