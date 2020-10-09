Литва отзывает из Беларуси еще пять дипломатов





Об этом заявила представитель МИД Литвы Раса Якилайтене, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.





"Нам важно, чтобы работа посольства в Минске и консульства в Гродно была как можно меньше нарушена. Это необходимо не только для осуществления консульской деятельности, выдачи виз, поддержания связи с диаспорой, но и для общения с гражданским обществом в Беларуси. Беларусь выступила с категорическим требованием значительно сократить количество дипломатов - 11 человек", - сказала она.





"Чтобы уменьшить напряженность, вместе с Польшей мы приняли решение вызвать дипломатов для консультации и так сохранить возможность поддержки дипломатических отношений в будущем. Оценив различные обстоятельства и риски, мы решили отозвать еще пятерых дипломатов в надежде, что этого будет достаточно, чтобы сохранить возможность диалога. Вместе с тем мы подчеркнули, что будут применены соответствующие меры, если Беларусь будет продолжать в том же духе", - добавила Якилайтене.





Она повторила слова министра Линаса Линкявичюса, что "недружественный шаг фактической власти Беларуси в связи с сокращением дипломатических контактов способствует дальнейшей изоляции Минска". Литва вызвала для консультаций посла Андрюса Пулокаса.





Беларусь обвинила Польшу и Литву во вмешательстве в ее дела. Белорусское министерство иностранных дел потребовало от посольств Польши и Литвы ограничить количество дипломатов в Беларуси и отозвало для консультаций своих послов в этих странах.



