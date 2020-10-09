"Марфу фактически держат в заложницах". За правозащитницу "Весны" поручились почти 200 человек

Валентин Стефанович и Алесь Беляцкий с поручительствами за Марфу Рабкову. Фото: spring96.org





пишет ПЦ "Весна". Эта процедура предусмотрена статьей 121 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. Личное поручительство заключается в принятии на себя заслуживающими доверия лицами письменного обязательства о том, что обвиняемый, находясь на свободе, не скроется от органа уголовного преследования и суда, не будет препятствовать расследованию дела или рассмотрению его судом и не будет заниматься преступной деятельностью,ПЦ "Весна".





Председатель Правозащитного центра ”Весна" Алесь Беляцкий напоминает, что международное и белорусское правозащитное сообщество расценивают преследование Марфы Рабковой политически мотивированным и очень возмущены тем, что член “Весны” находится в заключении.





"Марфу фактически держат в заложницах, потому что обвинение абсурдное и вовсе не имеет никакого отношения к ее деятельности”, – подчеркнул Алесь Беляцкий.





Заместитель председателя Правозащитного центра ”Весны", вице-президент Международной федерации за права человека Валентин Стефанович рассказал, что кампания по сбору поручительств является частью большой кампании в поддержку Марфы, проводимой белорусскими правозащитниками с коллегами из международных правозащитных организаций.





"Мы считаем, что нужно использовать все возможности для того, чтобы освободить Марфу из-под стражи. Поэтому мы собирали эти поручительства и призвали всех присоединиться к кампании.





Также это поддержка самой Марфы и солидарность с ней. Когда люди подписывались за нее, то понимали, что в случае невыполнения ей условий освобождения из-под стражи, на них может быть наложен большой штраф. И при таких условиях все согласны поддерживать Марфу.





Правозащитники "Весны" очень рады, что белорусы также присоединились к кампании по освобождению Марфы. Мы очень благодарны за это.





Мы в очередной раз призываем белорусские власти освободить нашу коллежанку. Как мы уже неоднократно отмечали, в том числе в заявлении Совета "Весны“, преследование Марфы мы воспринимаем как преследование "Весны" в целом, потому что Марфа является членом и правозащитницей нашей организации. Мы настаиваем и требуем немедленно ее освободить", – сказал правозащитник Валентин Стефанович.









190 поручительств за Марфу Рабкову. Фото: spring96.org





Председатель Правозащитного центра ”Весна" Алесь Беляцкий заявил, что кампания за освобождение Марфы Рабковой продолжается. В ближайшее время планируется судебное обжалование меры пресечения Марфы.