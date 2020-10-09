Тому, кто проходил по «административке», грозят уголовной ответственностью. Насколько это обоснованно?

— Меня теперь жена останавливает, а бумага не останавливала. Ну где эта бумага? Она должна была быть в моем деле. Не знаю, существует ли она сейчас вообще. Я ознакомился со своим постановлением суда по первому протоколу, я его обжаловал — этой бумаги в деле не было.

Никита консультировался с юристами, а на обжалование своего первого дела ходил с адвокатом, но теперь считает, что в подобных случаях в этом нет большого смысла. По словам молодого человека, факт того, что он оставил свою подпись под необычным документом, его не пугает, ведь он даже не уверен, что тот сохранился.

— Позвонили из РУВД Заводского района, попросили явиться. Сказали, что в отношении меня начат административный процесс: якобы в соцсетях нашлось фото, на котором я участвую в митинге. Оказалось, фотография с чьей-то страницы с массовой акции, где я стою без символики, видимо, просто выходил покурить. Составили протокол о том, что я повторно принял активное участие в несанкционированном мероприятии — часть 2 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях, но в суд пока не вызывали. Никто о той бумаге из Жодино даже не упоминал, про уголовное дело речи не идет.

По его словам, сами сотрудники жодинской тюрьмы лишь подчеркивали, что выполняют распоряжение не выпускать тех, кто не подписал документ. По его словам, возможно, кто-то из задержанных и отказывался подписать бумагу, но абсолютное большинство это сделало. Почти через два месяца Никиту вновь привлекли к ответственности, однако про бумагу больше не вспоминали.

— По протоколу я был задержан на площади в десять вечера, выкрикивал лозунги, принимал активное участие. Суд был 11 августа. В Жодино 15 августа меня и других людей выпускали с условием, что мы подписываем бумагу, в которой, насколько я помню, предупреждалось об уголовной ответственности за повторное участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Минчанин Никита говорит, что в первый раз его задержали 9 августа в Шабанах: молодой человек был наблюдателем и находился возле своего участка в ожидании протокола явки. Было около восьми вечера, а к школе, где размещался участок, приехал автобус с силовиками, которые приказали всем разойтись. Когда Никита ответил, что ничего не нарушает, вслед за фразой одного из омоновцев «ты что, самый смелый?» его забрали. Дальше были РУВД, Окрестина и Жодино. Перед освобождением ему пришлось подписать странный документ.

Другой житель столицы, Иван, рассказал, что трижды задерживался за участие в массовых мероприятиях, причем уверяет, что сам он вообще никак не вовлечен в протестную активность и каждый раз был задержан совершенно необоснованно.





— Первый раз задерживали 10 августа — я просто шел домой из кофейни на Интернациональной, около главного офиса A1. Причем около гостиницы «Европа» стоял кордон, у которого я спросил, можно ли пройти — меня пропустили. А спустя минут десять меня задержали. Я провел на Окрестина трое с половиной суток, отпустили меня 14 августа.





Бумагу с предупреждением Ивану тоже пришлось подписать при освобождении. По его словам, в самом документе говорилось об уголовной ответственности за повторное нарушение статей Кодекса об административных правонарушениях.





— Когда выпускали, дали подписать документ. На руки не отдали: один экземпляр забрали, другой вносили в базу у себя на выходе. Там было перечислено несколько статей из Административного кодекса, в случае повторного задержания по которым грозит уголовная ответственность, но по какой именно уголовной статье — не указывалось.





По словам Ивана, людей, отказавшихся подписывать непонятный документ, не оказалось, так как никто не хотел проверять действенность угрозы силовиков оставить под стражей тех, кто не выполнит требование.





— Нас выпускали человек 60, девчонок было где-то 35. Нам сказали: либо вы подписываете и выходите, либо вы идете назад. Все подписали, особого давления не было. Рукоприкладства хватило до этого, у меня нога прошла недели две назад только. В общем, никто не хотел проверять.





Второй раз парня задержали 27 августа возле площади Независимости. Он слышал, что там проходит митинг, но сам направлялся в расположенный рядом магазин. Когда он вышел из дверей с бутылкой воды, то был задержан, а затем провел ночь во Фрунзенском РУВД. И вновь ему пришлось подписывать документы, где говорилось об уголовном преследовании в случае повторного нарушения КоАП.





— Дали еще две такие бумаги. Одну дали в РУВД, другую в районной прокуратуре, куда меня вызывали где-то через неделю. Помощник прокурора выдал документ на двух листах, он был побольше, чем на Окрестина. Но эти два документа не перечисляли никаких административных статей, а просто говорили, что в случае повторного задержания мне грозит статья 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. — Прим. TUT.BY).





Около недели назад Ивану вновь не повезло: его задержали в третий раз. И вновь молодого человека снабдили предупреждением под подпись.





— Я не понимаю, зачем они их дают, учитывая то, что они у меня уже есть, а в последний раз мне ее давала следователь из прокуратуры — я бумагу даже не читал. Она спросила почему, а я ответил, что у меня уже вся тумбочка ими забита. Посмеялась и всё — говорит, их обязывают.





По поводу незаконного задержания и применения насилия Иван писал заявления в прокуратуру и Следственный комитет: по его словам, они начали проверку, а другой информации у него пока нет.





В регионах задержанных также предупреждали о потенциальной уголовной ответственности подобными документами. Вечером 9 августа в Солигорске на протестной акции был задержан Владимир Шило. По его словам, при разгоне применялся слезоточивый газ, его задержание сопровождалось избиением ногами и дубинками. Мужчину доставили в местное отделение милиции, там на следующий день был суд.









— У меня было два протокола: за участие в массовой акции и неповиновение, в общей сложности получил 25 суток. Из Солигорска нас повезли в Любань, где я отбыл 7 суток, а затем меня выпустили — раньше срока. Пытались привезти нас в жодинский изолятор, но там очень жестко сказали, что физически не могут нас принять.





Мужчине также дали подписать документ при освобождении, однако, по его словам, он сразу понял юридическую ничтожность бумаги, а ее саму считает просто формой запугивания.





— Когда отпускали, дали подписать бумагу: мол, без этого не выпустят. Все подписывали. В ней было указано, что если я буду повторно принимать участие в несанкционированных массовых мероприятиях, то мне может угрожать ответственность вплоть до уголовной. Я считаю, что это был просто способ оказать психологическое давление. Я сказал сотрудникам о том, что эта бумага не имеет никакой юридической силы. Потому что за участие в массовых мероприятиях предусмотрено административное наказание.





Вновь Владимира задержали 26 августа. Было принято решение, что он будет «досиживать» тот срок, который не отбыл — 17 суток. Новый протокол был составлен на основании видеосъемки, где были зафиксированы участники акции протеста.





— На судебном заседании вообще не упоминалась та бумага, которую я подписывал ранее. Там встал вопрос повторности, а я спросил у судьи: как меня могли выпустить раньше, если судебное решение не отменено? Получается, меня по факту признали невиновным по первому административному делу? Или на каком основании меня выпустили? В итоге мне дали 15 суток, а всего я отбыл под стражей подряд 32 дня.





В правоохранительных органах TUT.BY сообщили, что подобные документы могут выдаваться людям в целях профилактики противоправных деяний и повышения их правовой грамотности. Там отметили, что хотя деяния, предусмотренные статьями 23.34 КоАП и 342 УК, представляют совершенно разную общественную опасность, но человек, совершивший менее тяжкое правонарушение, может в дальнейшем перейти к более тяжкому, а предупреждение может остановить его от этого деяния. Тем не менее в каждом конкретном случае определенные действия могут квалифицироваться различным образом, если существуют дополнительные обстоятельства, хотя самому гражданину может казаться, что он совершает то же, за что был подвергнут административной ответственности ранее.





Согласно части 3 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси при повторном правонарушении по указанной статье, совершенном в течение года после предыдущего, в качестве наказания предусматривается штраф от 20 до 50 базовых величин или административный арест.





В статье 342 Уголовного кодекса также не содержится указаний на административную преюдицию — то есть переквалификацию каких-либо административных статей при определенных обстоятельствах (к примеру, при повторности) в уголовную. Соответственно, сам факт наличия нескольких административных протоколов по статье 23.34 КоАП формально никак не должен привести к уголовной ответственности.

