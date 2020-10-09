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Защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой могут лишить лицензии (обновлено)

09.10.2020 19:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Александр Пыльченко, адвокат, представляющий интересы Виктора Бабарико и Марии Колесниковой, 7 октября получил уведомление «о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии». Адвокат отмечал, что изначально не знал сути претензий, которые ему предъявляют. Сегодня он был в Министерстве юстиции и ознакомился с материалами.

— Все подробности я узнаю завтра. С чем связано полученное уведомление, пока не понимаю. Возможно, с публикациями в СМИ, — так вчера прокомментировал Onliner ситуацию Александр Пыльченко.

Дополнено

Сегодня Александр Пыльченко подтвердил корреспонденту Onliner, что был в Министерстве юстиции.

— Я хотел посмотреть, какие документы послужили основанием для лишения меня лицензии и прекращения моей практики. Я увидел материал, который был опубликован в СМИ еще 14 августа. Он посвящен событиям тех дней, сообщениям, которые ходили в то время в интернете. Я же с юридической стороны рассказал, какие полномочия есть у правоохранительных органов и что вообще делать в такой ситуации. Причем я давал пояснения не как адвокат в рамках какого-то уголовного дела, а просто как юрист, — рассказал Александр Пыльченко. — Это же был кошмар! Мы стояли на улице (возле стен ИВС. — Прим. Onliner) и слышали крики и стоны. Наши адвокаты две недели сидели день и ночь и принимали выходящих людей, которые рассказывали про побои, про избиения, и дела не возбуждались. И в той статье я рассказал, имея юридическое образование, кто и что, с моей точки зрения, должен делать: что должен делать генеральный прокурор, как ему поступить при таких обстоятельствах. Никто же ничего официально не говорил: мы видели видео людей  — и больше ничего.

Кроме этого, Александр Пыльченко рассказал, что увидел в своем досье текстовую версию одного из сюжетов на одном из белорусских телеканалов, где также поднималась тема его комментария, в котором он рассказал, что, на его взгляд, должны делать должностные лица и какие предпринимать меры для того, чтобы погасить возникший в стране конфликт.

— В досье есть сама статья, печатная версия телевизионного сюжета, а также уведомление, в котором указывается, что будет рассматриваться вопрос о прекращении моей адвокатской деятельности. Больше ничего, — отметил юрист.

Далее, по его словам, в Министерстве юстиции должно состояться рассмотрение поставленного вопроса.

— Я надеюсь, что приду туда, мне зададут вопросы, на которые я дам свои пояснения, — говорит Александр Пыльченко. — Как будет на самом деле, я, конечно, не знаю. Потому что механизм четко не прописан. Скажу также, что и мои коллеги рассматривали ту самую публикацию и не усмотрели в ней ничего преступного.

Вопрос о лишении Александра Пыльченко лицензии будет рассматриваться 15 октября в 12:00.

 
 
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Александр Пыльченко, адвокат, представляющий интересы Виктора Бабарико и Марии Колесниковой, 7 октября получил уведомление «о рассмотрении вопроса о прекращении...
 
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