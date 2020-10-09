Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Солонников оценил, что изменится в Беларуси без финансирования от ЕС

Программа ЕС по трансграничному сотрудничеству "на самом деле не такая уж и большая и принципиально ничего в жизни Беларуси не меняет", пояснил собеседник Sputnik.

"Весь объем выделенного финансирования далеко не каждый год выбирается, объем этого финансирования паритетный со стороны всех участников и Беларуси в том числе", ― сказал Солонников.

Кроме того, открытым вопросом остается дальнейшее участие Беларуси в этой программе, если выделение средств для белорусской стороны останется заблокированным, добавил эксперт. К примеру, программа трансграничного сотрудничества с ЕС есть и в Российской Федерации, и "каждый год не такая простая процедура получения бюджетных средств из этого единого фонда", рассказал Солонников.

Таким образом, блокировка финансирования ― "это скорее жест имиджевый, вот не будем мы сотрудничать с Александром Григорьевичем", рассуждает собеседник Sputnik.

"Сказать, что это каким-то принципиальным образом ударит по бюджету Беларуси или как-то качнет Беларусь в одну или другую сторону ― в ситуации нынешней, когда отозваны послы и когда официальным образом говорится, что Тихановская ― законно избранный президент, еще дополнительным образом отталкивать Беларусь и говорить о том, что она еще больше будет смотреть в сторону России, я думаю, что вот это непринципиально. Эта помощь для нас на раскладе сил не скажется", ― резюмирует Солонников.

Напомним, 7 октября стало известно, что Вильнюс заблокировал выделение средств Беларуси в рамках программы приграничного сотрудничества, которая финансируется Евросоюзом. Программа сотрудничества Беларуси и Евросоюза рассчитана на развитие регионов на границе республики с Латвией и Литвой. В планах Евросоюза было выделить 18,4 миллиона евро в этом году, в 2021-м – 10,7 миллиона и 3,5 миллиона в период с 2022 по 2024 годы.

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