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Солонников оценил, что изменится в Беларуси без финансирования от ЕС
09.10.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Программа ЕС по трансграничному сотрудничеству "на самом деле не такая уж и большая и принципиально ничего в жизни Беларуси не меняет", пояснил собеседник Sputnik.
"Весь объем выделенного финансирования далеко не каждый год выбирается, объем этого финансирования паритетный со стороны всех участников и Беларуси в том числе", ― сказал Солонников.
© Sputnik / Александр Натрускин
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Кроме того, открытым вопросом остается дальнейшее участие Беларуси в этой программе, если выделение средств для белорусской стороны останется заблокированным, добавил эксперт. К примеру, программа трансграничного сотрудничества с ЕС есть и в Российской Федерации, и "каждый год не такая простая процедура получения бюджетных средств из этого единого фонда", рассказал Солонников.
Таким образом, блокировка финансирования ― "это скорее жест имиджевый, вот не будем мы сотрудничать с Александром Григорьевичем", рассуждает собеседник Sputnik.
"Сказать, что это каким-то принципиальным образом ударит по бюджету Беларуси или как-то качнет Беларусь в одну или другую сторону ― в ситуации нынешней, когда отозваны послы и когда официальным образом говорится, что Тихановская ― законно избранный президент, еще дополнительным образом отталкивать Беларусь и говорить о том, что она еще больше будет смотреть в сторону России, я думаю, что вот это непринципиально. Эта помощь для нас на раскладе сил не скажется", ― резюмирует Солонников.
Напомним, 7 октября стало известно, что Вильнюс
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Блокировка финансирования трансграничного сотрудничества с Минском по линии ЕС ― это "имиджевый жест, который не скажется на раскладе сил", считает директор...
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