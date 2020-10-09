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Лукашенко считает неуместными параллели между событиями в Беларуси и Кыргызстане

09.10.2020 19:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко считает неуместными параллели между событиями в Беларуси и Кыргызстане. Об этом он заявил 9 октября на совещании по актуальным вопросам.

Лукашенко считает неуместными параллели между событиями в Беларуси и Кыргызстане
Фото: president.gov.by

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, он напомнил о военных столкновениях в Нагорном Карабахе и очередном внутриполитическом кризисе в Кыргызстане. По его мнению, во всех этих событиях, как и в нереализованном белорусском сценарии, четко видны признаки внешнего управления.

«В последнее время принято сравнивать события в Беларуси (неудавшийся переворот) с "успешным" переворотом в Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели. Единственное, что уместно, это заявление о том, что может быть у нас на примере Кавказа и центрально-азиатской страны, по размеру примерно такой же, как и Беларусь. Все остальное сравнивать ни в коем случае нельзя», — отметил Лукашенко.

«Что нас удержало от подобных событий — это так жестко критикуемая со стороны наших оппонентов вертикаль власти. Там этой вертикали нет. Это то, к чему стремятся некоторые политики в Беларуси. Они так хотят разделить страну по партийному признаку. Вот, пожалуйста, — президент там не имеет практически никаких полномочий. Поэтому не надо его за это осуждать. У них ситуация примерно середины 90-х годов в Беларуси. Это то, к чему наши вчерашние политические оппоненты призывают: давайте вернем Конституцию 1994 года. Вот результат — там уже третий переворот», — обратил внимание Лукашенко.

По его словам, к слабой вертикали власти в Кыргызстане добавились другие проблемы: клановая борьба, олигархат, непомерная коррупция. «Это все спутники безвластия. Нет власти — завтра появятся кланы, олигархи, которые будут дербанить страну и постоянно ее делить, — добавил Лукашенко. — Что самое опасное, таких последствий не может исключить ни одна страна, в том числе и мы. Захват власти — это немедленная дележка собственности, не только государственной, но и частной. Ни одно государство этого допустить не должно».

Еще одна причина, почему в Беларуси невозможны такие события, которые произошли в Кыргызстане, — это отсутствие предпосылок для классических революционных настроений, считает Лукашенко.

 
 
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Александр Лукашенко считает неуместными параллели между событиями в Беларуси и Кыргызстане. Об этом он заявил 9 октября на совещании по актуальным вопросам.
 
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