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В Конгрессе США осудили решение России объявить Тихановскую в розыск

09.10.2020 19:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Эллиот Энгел и республиканец Майкл Маккол осудили решение России включить экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановcкую в список разыскиваемых лиц.

В Конгрессе США осудили решение России объявить Тихановскую в розыск
Источник: washingtondailyreport.com

«Мы решительно осуждаем решение режима Путина присоединиться к Беларуси, включив лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск. Этот последний шаг Лукашенко и его сторонников из Кремля по укреплению его незаконного правления показывает, насколько глубоко авторитаристы, такие как Лукашенко и Путин, опасаются власти демократии», — говорится в заявлении.

«Соединенные Штаты вместе с нашими европейскими союзниками и Канадой будут и дальше поддерживать призывы белорусского народа строить собственное будущее и требовать от России полного уважения суверенитета Беларуси», — подчеркивают конгрессмены.

7 октября стало известно, что Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России — ее данные внесены в базу МВД России. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — отмечалось в сообщении ТАСС. Источники в правоохранительных органах пояснили, что Тихановская была объявлена в розыск в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске, отметило российское информагентство.

 
 
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Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Эллиот Энгел и республиканец Майкл Маккол осудили решение России включить...
 
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