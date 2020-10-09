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В Минске задержали журналистку Евгению Долгую. На глазах у 8-летней дочери

09.10.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу вечером в Минске задержали Евгению Долгую, корреспондента «Зеленого портала». Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.


Евгения Долгая. Фото из Facebook.

Журналистку задержали прямо на глазах у 8-летней дочери возле дома. Евгения с мужем и дочерью возвращалась домой. Журналистку увезли в Партизанское РУВД.

«Как мстят. По закону, «сутки» дать не могут. Но задержали в пятницу, чтобы до суда в понедельник держать на Окрестина», — написал зампредседателя БАЖ Борис Горецкий.

Отметим, что сегодня на 10 суток ареста осудили задержанного в четверг в Минске журналиста Александра Велитченко (Александра Саяна). Ему вменялось участие в несанкционированной акции. Свидетелем со стороны милиции был «Александрович Александр Александрович».
 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу вечером в Минске задержали Евгению Долгую, корреспондента «Зеленого портала». Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
 
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