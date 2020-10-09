В Минске задержали журналистку Евгению Долгую. На глазах у 8-летней дочери

Евгения Долгая. Фото из Facebook.





Журналистку задержали прямо на глазах у 8-летней дочери возле дома. Евгения с мужем и дочерью возвращалась домой. Журналистку увезли в Партизанское РУВД.





написал зампредседателя БАЖ Борис Горецкий. «Как мстят. По закону, «сутки» дать не могут. Но задержали в пятницу, чтобы до суда в понедельник держать на Окрестина», —зампредседателя БАЖ Борис Горецкий.





Отметим, что сегодня на 10 суток ареста осудили задержанного в четверг в Минске журналиста Александра Велитченко (Александра Саяна). Ему вменялось участие в несанкционированной акции. Свидетелем со стороны милиции был «Александрович Александр Александрович».