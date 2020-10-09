Льготные квадраты: в пригороде Минска построят жилье для нуждающихся

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ставка на пригород. В столице Беларуси планируют сокращать объемы строительства жилья для нуждающихся. Вместо этого предлагают квадратные метры в городах-спутниках. Возводить такое жилье уже начали. Подробнее о программе строительства рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Одна из альтернатив для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий и имеет право на льготный кредит – это город Смолевичи. Он расположен в сорока километрах от Минска. Там планируют построить более двух тысяч квартир для очередников.

Всего будет девятнадцать жилых домов. Квадратный метр в городе-спутнике вдвое дешевле, чем в Минске. При этом застройщики обещают: инфраструктура в пригороде будет максимально приближена к столичной. Обязательным условием при возведении социального жилья является наличие рядом школ и детских садов.

«Мы еще там не приступили к строительству помимо 26-го дома еще жилых домов, но сейчас на стадии проектирования находятся детский сад и школа. До конца года мы планируем разработать документацию и в следующем году приступить непосредственно к реализации», – сказал зампредседателя Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Денис Никитин.

Возводить жилье в Минске не перестанут, но объемы строительства планируют постепенно сокращать. В среднем это будет не более 600 тысяч квадратных метров в год.

Следующим городом для строительства жилья с господдержкой выбран Руденск. В целом же, до 2025-го года планируется возвести около полутора миллионов квадратных метров для нуждающихся из Минска.