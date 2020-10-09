|
Льготные квадраты: в пригороде Минска построят жилье для нуждающихся
09.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ставка на пригород. В столице Беларуси планируют сокращать объемы строительства жилья для нуждающихся. Вместо этого предлагают квадратные метры в городах-спутниках. Возводить такое жилье уже начали. Подробнее о программе строительства рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Одна из альтернатив для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий и имеет право на льготный кредит – это город Смолевичи. Он расположен в сорока километрах от Минска. Там планируют построить более двух тысяч квартир для очередников.
Всего будет девятнадцать жилых домов. Квадратный метр в городе-спутнике вдвое дешевле, чем в Минске. При этом застройщики обещают: инфраструктура в пригороде будет максимально приближена к столичной. Обязательным условием при возведении социального жилья является наличие рядом школ и детских садов.
Возводить жилье в Минске не перестанут, но объемы строительства планируют постепенно сокращать. В среднем это будет не более 600 тысяч квадратных метров в год.
Следующим городом для строительства жилья с господдержкой выбран Руденск. В целом же, до 2025-го года планируется возвести около полутора миллионов квадратных метров для нуждающихся из Минска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в пригороде Минска – городе Смолевичи, построят 19 домов для очередников.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)