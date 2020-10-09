|
Пожар в общежитии в центре Минска, эвакуировано 300 человек (видео, обновлено)
Источник материала: Onliner
Наши читатели сообщают о пожаре, который случился сегодня вечером в центре Минска. Столб черного дыма хорошо виден из района возле торгового центра «Рига». По слухам, пожар возник в общежитии, расположенном на улице Куйбышева.
Читатели сообщают, что горит здание, где ведутся ремонтные работы. Дым виден в разных частях города.
В
— Горело покрытие кровли, предварительная площадь 20 кв. м. В 19:30 пожар был ликвидирован. До прибытия МЧС эвакуировано 300 человек. Причины и обстоятельства устанавливаются, — рассказали в МЧС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наши читатели сообщают о пожаре, который случился сегодня вечером в центре Минска. Столб черного дыма хорошо виден из района возле торгового центра «Рига». По...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)