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Пожар в общежитии в центре Минска, эвакуировано 300 человек (видео, обновлено)

09.10.2020 20:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наши читатели сообщают о пожаре, который случился сегодня вечером в центре Минска. Столб черного дыма хорошо виден из района возле торгового центра «Рига». По слухам, пожар возник в общежитии, расположенном на улице Куйбышева.

Читатели сообщают, что горит здание, где ведутся ремонтные работы. Дым виден в разных частях города.

Пожар в общежитии в центре Минска, эвакуировано 300 человек (видео, обновлено)

В МЧС сообщили, что спасатели работают по адресу: ул. Сурганова, 47, корпус 4. Это общежитие.

— Горело покрытие кровли, предварительная площадь 20 кв. м. В 19:30 пожар был ликвидирован. До прибытия МЧС эвакуировано 300 человек. Причины и обстоятельства устанавливаются, — рассказали в МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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Наши читатели сообщают о пожаре, который случился сегодня вечером в центре Минска. Столб черного дыма хорошо виден из района возле торгового центра «Рига». По...
 
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