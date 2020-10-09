Пожар в общежитии в центре Минска, эвакуировано 300 человек (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Наши читатели сообщают о пожаре, который случился сегодня вечером в центре Минска. Столб черного дыма хорошо виден из района возле торгового центра «Рига». По слухам, пожар возник в общежитии, расположенном на улице Куйбышева.

Читатели сообщают, что горит здание, где ведутся ремонтные работы. Дым виден в разных частях города.





В МЧС сообщили, что спасатели работают по адресу: ул. Сурганова, 47, корпус 4. Это общежитие.

— Горело покрытие кровли, предварительная площадь 20 кв. м. В 19:30 пожар был ликвидирован. До прибытия МЧС эвакуировано 300 человек. Причины и обстоятельства устанавливаются, — рассказали в МЧС.

#минск @112MINSK @112by работают на ул.Сурганова,47 корп.4, общежитие. Горело покрытие кровли, предварительная площадь 20 кв. м В 19.30 пожар ликвидирован. До прибытия МЧС эвакуировано 300 человек. Причины и обстоятельства устанавливаются. pic.twitter.com/LqxxhRKwaF — МЧС Минска (@112MINSK) October 9, 2020