﻿ Командир минского ОМОНа: «Недавно в сеть выложили призыв принести едва ли не в “священную жертву”... детей омоновцев!». 21.by
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Командир минского ОМОНа: «Недавно в сеть выложили призыв принести едва ли не в “священную жертву”... детей омоновцев!»

09.10.2020 20:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Дмитрий Балаба, командир минского ОМОНа, дал интервью газете «На страже», в котором коснулся темы протестов, рассказал, кто в них участвует, а также сообщил о призывах, распространяемых в сети. Приводим некоторые фрагменты этого интервью.

Об участниках шествий

«Анархисты, футбольные фанаты — абсолютно точно одни из самых активных участников субботних и воскресных шествий. Молодые люди, еще не определившиеся с профессией, тоже нередко провоцируют стражей порядка. К категории радикально настроенных, к нашему удивлению, относится и ряд граждан с хорошим достатком. Как правило, эти люди работают на иностранные компании и интегрированы в среду, где пропагандируются другая идеология, другие ценности, другой уклад жизни. Едва ли кто-то из них задумывается: можно ли и, главное, стоит ли проецировать все это на Беларусь? А ведь поговорка ‘‘Что русскому хорошо, то немцу смерть” появилась неспроста...» — отметил Дмитрий Балаба.

Об усталости и искаженной действительности

«Кураторы некоторых телеграм-каналов ошибочно полагают, что устать в ближайшее время должны как раз силовики. Это к слову. Что касается сроков возвращения к привычному ритму жизни, скажу: без подпитки зарубежных интернет-ресурсов протесты постепенно сойдут на нет.

К сожалению, наши граждане оказались под влиянием информационных атак, которые направлены на транслирование искаженной действительности. Хотя уже сейчас очевидно: сценарий ‘‘цветной революции” у нас не сработал. Более того — контент интернет-ресурсов, которые призывали белорусов к так называемым переменам, уже переориентирован, под прицелом теперь другие регионы.

В стране, попавшей под следующий интернет-удар, конфликты молниеносно переросли в вооруженное противостояние. Уверен: это из-за отсутствия четко выстроенной системы государственного и административного управления», — считает он.

О пострадавших сотрудниках и противодействии

«О характере целей протестующих говорит и число пострадавших сотрудников. В одном Минске в ночь с 9 на 10 августа травмы получили десятки правоохранителей. Однако в оппозиционных СМИ тиражировали и продолжают тиражировать информацию лишь о пострадавших участниках митингов. Не думаю, что здесь мы должны как-то оправдываться.

Каждый взрослый человек должен понимать: любое действие вызывает соответствующее противодействие. Ведь летящий в голову булыжник никто не принимает за воздушный шар. Бросать и надеяться избежать адекватного реагирования стражей порядка на угрозу как минимум неразумно», — сказал командир минского ОМОНа.

О призывах

«Недавно в сеть выложили призыв принести едва ли не в “священную жертву”... детей омоновцев! Провокаторы цинично заявили, что готовы устроить “киндер-теракт” и накопать “кидс-могилок”. Якобы с целью сделать людей в форме “посговорчивее” и “поподатливее”... Злые языки попросту не понимают, с кем тягаются. Поверьте: мы защитим и каждого ребенка, и Республику Беларусь в целом.

При этом никто из сыплющих угрозами не знает милиционера, выбранного в качестве жертвы, не знаком с его родными, понятия не имеет о специфике его деятельности. А значит, попытки запугать адресованы не конкретному бойцу, а всей правоохранительной системе», — заявил Дмитрий Балаба.

 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Балаба, командир минского ОМОНа, дал интервью газете «На страже», в котором коснулся темы протестов, рассказал, кто в них участвует, а также сообщил о...
 
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