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Одна музыка на всех: объединяем колонки JBL и SVEN в пары и группы
Источник материала: Onliner
У беспроводных колонок есть одна фишка — объединение в пары и большие группы, чтобы из одного источника музыка играла сразу на всех связанных колонках. Почти всегда это легко настроить, но есть несколько подводных камней, о которых хотелось бы знать заранее перед покупкой новой колонки. На примере JBL и SVEN мы сравнили, как это все работает и есть ли в этом смысл.
Колонки можно объединять между собой с помощью Bluetooth. И с одного смартфона включать музыку сразу на нескольких устройствах одновременно. Почти у каждого бренда есть колонки с такой функцией. Найти их в каталоге можно
16 Вт, питание: аккумулятор, Audio In, Bluetooth, цвет синий
20 Вт, питание: аккумулятор, Bluetooth, цвет черный
30 Вт, питание: аккумулятор, Audio In, Bluetooth, цвет синий
10 Вт, питание: аккумулятор, USB, FM, Audio In, Bluetooth, цвет красный
20 Вт, питание: аккумулятор, USB, FM, Audio In, Bluetooth, цвет черный
50 Вт, питание: аккумулятор, USB, FM, Audio In, Bluetooth, цвет черный
Странная совместимость
В январе 2017 года компания JBL показала две колонки с поддержкой новой функции JBL Connect+, которая пришла на смену обычной JBL Connect. Главное отличие «плюса» в объединении 100 колонок в одну огромную музыкальную сеть, а обычная версия может соединить только пару. На момент этого анонса уже было продано 10 млн колонок из линейки JBL Flip. К большому огорчению их владельцев новые устройства с функцией JBL Connect+ не соединяются со старыми. Кто бы мог подумать, но в 2019 году JBL показала новую технологию объединения колонок — PartyBoost, которая игнорирует существование двух версий JBL Connect.
Итак, у JBL есть три способа связывать колонки в группы по Bluetooth, но эти способы несовместимы между собой. Такая отгороженность путает пользователей и не дает полноценно пользоваться одной из функций устройства. Вероятно, тут скрывается сложная техническая причина, завязанная на Bluetooth-передатчиках, а может, это просто беспощадный маркетинг. На картинке ниже можно оценить, насколько странно выглядит совместимость у JBL. В каждом столбце перечислены модели, работающие только с конкретной функцией.
Как объединить колонки JBL?
Нам предоставили три модели популярных колонок
Как объединить колонки SVEN?
Их можно соединить только парами из одинаковых моделей. Например, только две модели
Небольшие
Сравнение функций объединения колонок
Из полученных колонок JBL можно объединить две группы — две
Пара связанных колонок JBL Charge 4 стабильно проигрывали музыку на расстоянии 60 м друг от друга — это лучший результат среди рассмотренных устройств. В аналогичном тесте Flip 4 и Flip 5 держали связь на 32,5 и 40 м соответственно.
Есть отличия в работе двух систем JBL. Так синхронизация между парами Flip 4 и Charge 4 происходила ощутимо медленнее, чем между Flip 5. В группе JBL Connect+ после нажатия на паузу звук сначала включается на главной колонке, а потом постепенно на каждой связанной с заметной задержкой. На PartyBoost же после паузы трек на связанной колонке схватывается быстро.
У SVEN нет никакого стереорежима. Звучание связанных пар очень похоже на режим «вечеринка» у JBL. В нашем распоряжении были две пары больших и мощных
Вообще, описывать звук словами довольно неблагодарное дело. Рано или поздно можно скатиться до «бархатного баса», «зернистого или мясистого звука» и «интеллигентных верхов». Колонки JBL и SVEN вообще не про это. Сравнение звука колонок — это вопрос отдельного материала.
По итогу
В объединении колонок в пары и большие группы, оказалось, есть смысл. Для дома это приятный формат прослушивания музыки, когда она исходит не из одного направления, а как бы окружает слушателя. Создается приятный эффект погружения, особенно в стереорежиме JBL, и музыка воспринимается совсем по-другому. Расставленные по квартире несколько колонок создадут вам самый дешевый вариант мультирум-акустики. Правда, речь только о JBL с их не самым лучшим приложением. Вместе с этим колонки можно объединять и в залах для танцев, где важно ловить каждый музыкальный ритм, и на улице с любым прохожим, у которого есть совместимая колонка (см. картинку в начале). А если объединить много колонок, то музыка распространяется со всех сторон улицы или тусовки. Происходит синхронизация не только мелодии, но и настроения людей.
Колонки SVEN, по своей сути, это переносные музыкальные центры с подсветкой и поддержкой проводного подключения, USB-флешек, радио, Bluetooth и даже караоке. Они оказались неожиданно очень легкими, неприятно пластиковыми и как будто пустыми внутри. При этом носить с собой PS-650 и PS-435 некомфортно. Обе модели стоит рассматривать все-таки как дачный вариант или для загородной тусовки. Мощность и сущность этих моделей SVEN призвана выдавать большую громкость, в чем мы и убедились. А объединенные в пары, они создают сильное концертное ощущение. Чего не скажешь о малютках SVEN PS-115. При ярком внешнем виде и тканевом оформлении они в парах играют так же слабо, как и поодиночке.
JBL PartyBoost работает быстрее всех и самое главное — стабильнее. Сама JBL обещает, что новые портативные колонки будут выходить именно с поддержкой PartyBoost. При этом пока существует больше совместимых устройств с другой технологией — JBL Connect+. Этой функцией можно воспользоваться сразу на популярных колонках, которые уже есть у многих пользователей. В сравнении с PartyBoost Connect+ соединяется медленнее и работает с некоторыми задержками после пауз в музыке.
Однако бардак с технологиями ничем нельзя компенсировать. Пока у JBL три такие технологии. Но ничто им не мешает выпустить условный PartyBoost+ в следующем году. Огорчает такой факт: чтобы воспользоваться такой хорошей функцией объединения колонок, надо разбираться, что с чем совместимо.
16 Вт, питание: аккумулятор, Audio In, Bluetooth, цвет синий
20 Вт, питание: аккумулятор, Bluetooth, цвет черный
30 Вт, питание: аккумулятор, Audio In, Bluetooth, цвет синий
10 Вт, питание: аккумулятор, USB, FM, Audio In, Bluetooth, цвет красный
20 Вт, питание: аккумулятор, USB, FM, Audio In, Bluetooth, цвет черный
50 Вт, питание: аккумулятор, USB, FM, Audio In, Bluetooth, цвет черный
Благодарим официального дилера JBL магазин Vizit за предоставленные для статьи колонки.
Благодарим магазин AMD.by за предоставленные для статьи колонки SVEN.
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У беспроводных колонок есть одна фишка — объединение в пары и большие группы, чтобы из одного источника музыка играла сразу на всех связанных колонках. Почти...
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