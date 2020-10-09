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Одна музыка на всех: объединяем колонки JBL и SVEN в пары и группы

09.10.2020 20:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

У беспроводных колонок есть одна фишка — объединение в пары и большие группы, чтобы из одного источника музыка играла сразу на всех связанных колонках. Почти всегда это легко настроить, но есть несколько подводных камней, о которых хотелось бы знать заранее перед покупкой новой колонки. На примере JBL и SVEN мы сравнили, как это все работает и есть ли в этом смысл.

Колонки можно объединять между собой с помощью Bluetooth. И с одного смартфона включать музыку сразу на нескольких устройствах одновременно. Почти у каждого бренда есть колонки с такой функцией. Найти их в каталоге можно здесь. В большинстве случаев речь идет о парном объединении одинаковых моделей в так называемый «стереорежим». В описании товаров у производителей это может обозначаться как «функция TWS». К такой категории как раз относятся некоторые колонки SVEN. Но есть несколько брендов, которые позволяют объединить в группу большое количество колонок (например, Sony и JBL). У каждого производителя собственный протокол связи между устройствами, основанный на технологии Bluetooth, несовместимый с конкурентами и часто даже с собственными девайсами.

Беспроводная колонка JBL Flip 4 (синий)
93 отзыва
16 Вт, питание: аккумулятор, Audio In, Bluetooth, цвет синий
157 р.
22 предложения
Беспроводная колонка JBL Flip 5 (черный)
22 отзыва
20 Вт, питание: аккумулятор, Bluetooth, цвет черный
205 р.
27 предложений
Беспроводная колонка JBL Charge 4 (синий)
35 отзывов
30 Вт, питание: аккумулятор, Audio In, Bluetooth, цвет синий
283 р.
26 предложений
Беспроводная колонка SVEN PS-115 (красный)
13 отзывов
10 Вт, питание: аккумулятор, USB, FM, Audio In, Bluetooth, цвет красный
77,90 р.
19 предложений
Беспроводная колонка SVEN PS-435
20 Вт, питание: аккумулятор, USB, FM, Audio In, Bluetooth, цвет черный
139 р.
17 предложений
Беспроводная колонка SVEN PS-650
14 отзывов
50 Вт, питание: аккумулятор, USB, FM, Audio In, Bluetooth, цвет черный
274 р.
15 предложений
Сравнить эти товары →
Все колонки с функцией объединения в группы

Странная совместимость

В январе 2017 года компания JBL показала две колонки с поддержкой новой функции JBL Connect+, которая пришла на смену обычной JBL Connect. Главное отличие «плюса» в объединении 100 колонок в одну огромную музыкальную сеть, а обычная версия может соединить только пару. На момент этого анонса уже было продано 10 млн колонок из линейки JBL Flip. К большому огорчению их владельцев новые устройства с функцией JBL Connect+ не соединяются со старыми. Кто бы мог подумать, но в 2019 году JBL показала новую технологию объединения колонок — PartyBoost, которая игнорирует существование двух версий JBL Connect.

Итак, у JBL есть три способа связывать колонки в группы по Bluetooth, но эти способы несовместимы между собой. Такая отгороженность путает пользователей и не дает полноценно пользоваться одной из функций устройства. Вероятно, тут скрывается сложная техническая причина, завязанная на Bluetooth-передатчиках, а может, это просто беспощадный маркетинг. На картинке ниже можно оценить, насколько странно выглядит совместимость у JBL. В каждом столбце перечислены модели, работающие только с конкретной функцией.

Одна музыка на всех: объединяем колонки JBL и SVEN в пары и группы

Как объединить колонки JBL?

Нам предоставили три модели популярных колонок Flip 4, Flip 5 и Charge 4. Их настройка происходит буквально в пару кнопок. Обычно, когда так говорят, стоит ожидать еще пару страниц чтения мануалов и часа видео на YouTube. В случае JBL подвоха нет. Объединять колонки очень легко, если разобраться в пресловутой совместимости заранее. Например, указанные в начале устройства JBL нельзя объединить все вместе. Пошагово:

  1. включаете любую колонку;
  2. подключаетесь к ней на смартфоне;
  3. нажимаете специальную кнопку для синхронизации на обоих колонках;
  4. готово, вы восхитительны!





Как объединить колонки SVEN?

Их можно соединить только парами из одинаковых моделей. Например, только две модели PS-435. Этот режим, как сказано выше, у многих брендов, включая SVEN, называется TWS. Похоже на то, как называют полностью беспроводные наушники. Создавать музыкальные пары из SVEN PS-650/PS-600 очень легко. Сперва включается музыка на одной колонке. Затем на первой и второй в любой последовательности зажимается ненадолго специальная кнопка TWS. Готово, колонки соединены. PS-435 настраивается чуть быстрее, потому что кнопку TWS надо нажать только на второй колонке.

Небольшие SVEN PS-115 в тканевом обрамлении соединяются сложнее. Так как кнопки не подписаны, интуитивно создать пару из них не получится, и придется лезть в мануал.






Сравнение функций объединения колонок

Из полученных колонок JBL можно объединить две группы — две Flip 4 и две Charge 4 (JBL Connect+), а также две одинокие Flip 5 (JBL PartyBoost). В обоих случаях подключенная к смартфону колонка — главная. С нее регулируется громкость на всех связанных. Аналогично звуком можно управлять со смартфона одновременно на всех устройствах. На каждой подключенной в группу колонке можно регулировать собственную громкость, вплоть до отключения звука. В фирменном приложении можно выбрать два режима — «вечеринка» и «стерео». В первом колонки одновременно воспроизводят один и тот же аудиопоток без задержек и рассинхрона, создавая эффект окружения. А во втором режиме музыка раскладывается на левый и правый каналы, как будто вы слушаете традиционную пару колонок, где вокал четко в центре, а инструменты могут быть направлены по сторонам.

Пара связанных колонок JBL Charge 4 стабильно проигрывали музыку на расстоянии 60 м друг от друга — это лучший результат среди рассмотренных устройств. В аналогичном тесте Flip 4 и Flip 5 держали связь на 32,5 и 40 м соответственно.





Есть отличия в работе двух систем JBL. Так синхронизация между парами Flip 4 и Charge 4 происходила ощутимо медленнее, чем между Flip 5. В группе JBL Connect+ после нажатия на паузу звук сначала включается на главной колонке, а потом постепенно на каждой связанной с заметной задержкой. На PartyBoost же после паузы трек на связанной колонке схватывается быстро.

У SVEN нет никакого стереорежима. Звучание связанных пар очень похоже на режим «вечеринка» у JBL. В нашем распоряжении были две пары больших и мощных колонок PS-650 и чуть более скромных PS-435. Ощутимой разницы в функциях объединения колонок у SVEN нет. Во всех парах это примерно одинаковый эффект. После паузы в воспроизведении все устройства SVEN стартуют одновременно и без задержек. Громкость в парах общая, и ее можно регулировать с любой связанной колонки. Кроме PS-650/PS-600, где на каждом устройстве можно выставить отдельную громкость. Самое большое расстояние между связанными по Bluetooth колонками SVEN оказалось у PS-435 — 40 м. Самые большие колонки уверенно работали на 30 м. А вот маленькие PS-115 стухли в помехах уже на 15 м.

Вообще, описывать звук словами довольно неблагодарное дело. Рано или поздно можно скатиться до «бархатного баса», «зернистого или мясистого звука» и «интеллигентных верхов». Колонки JBL и SVEN вообще не про это. Сравнение звука колонок — это вопрос отдельного материала.






По итогу

В объединении колонок в пары и большие группы, оказалось, есть смысл. Для дома это приятный формат прослушивания музыки, когда она исходит не из одного направления, а как бы окружает слушателя. Создается приятный эффект погружения, особенно в стереорежиме JBL, и музыка воспринимается совсем по-другому. Расставленные по квартире несколько колонок создадут вам самый дешевый вариант мультирум-акустики. Правда, речь только о JBL с их не самым лучшим приложением. Вместе с этим колонки можно объединять и в залах для танцев, где важно ловить каждый музыкальный ритм, и на улице с любым прохожим, у которого есть совместимая колонка (см. картинку в начале). А если объединить много колонок, то музыка распространяется со всех сторон улицы или тусовки. Происходит синхронизация не только мелодии, но и настроения людей.

Колонки SVEN, по своей сути, это переносные музыкальные центры с подсветкой и поддержкой проводного подключения, USB-флешек, радио, Bluetooth и даже караоке. Они оказались неожиданно очень легкими, неприятно пластиковыми и как будто пустыми внутри. При этом носить с собой PS-650 и PS-435 некомфортно. Обе модели стоит рассматривать все-таки как дачный вариант или для загородной тусовки. Мощность и сущность этих моделей SVEN призвана выдавать большую громкость, в чем мы и убедились. А объединенные в пары, они создают сильное концертное ощущение. Чего не скажешь о малютках SVEN PS-115. При ярком внешнем виде и тканевом оформлении они в парах играют так же слабо, как и поодиночке.








JBL PartyBoost работает быстрее всех и самое главное — стабильнее. Сама JBL обещает, что новые портативные колонки будут выходить именно с поддержкой PartyBoost. При этом пока существует больше совместимых устройств с другой технологией — JBL Connect+. Этой функцией можно воспользоваться сразу на популярных колонках, которые уже есть у многих пользователей. В сравнении с PartyBoost Connect+ соединяется медленнее и работает с некоторыми задержками после пауз в музыке.

Однако бардак с технологиями ничем нельзя компенсировать. Пока у JBL три такие технологии. Но ничто им не мешает выпустить условный PartyBoost+ в следующем году. Огорчает такой факт: чтобы воспользоваться такой хорошей функцией объединения колонок, надо разбираться, что с чем совместимо.

Беспроводная колонка JBL Flip 4 (синий)
93 отзыва
16 Вт, питание: аккумулятор, Audio In, Bluetooth, цвет синий
157 р.
22 предложения
Беспроводная колонка JBL Flip 5 (черный)
22 отзыва
20 Вт, питание: аккумулятор, Bluetooth, цвет черный
205 р.
27 предложений
Беспроводная колонка JBL Charge 4 (синий)
35 отзывов
30 Вт, питание: аккумулятор, Audio In, Bluetooth, цвет синий
283 р.
26 предложений
Беспроводная колонка SVEN PS-115 (красный)
13 отзывов
10 Вт, питание: аккумулятор, USB, FM, Audio In, Bluetooth, цвет красный
77,90 р.
19 предложений
Беспроводная колонка SVEN PS-435
20 Вт, питание: аккумулятор, USB, FM, Audio In, Bluetooth, цвет черный
139 р.
17 предложений
Беспроводная колонка SVEN PS-650
14 отзывов
50 Вт, питание: аккумулятор, USB, FM, Audio In, Bluetooth, цвет черный
274 р.
15 предложений
Сравнить эти товары →
Все колонки с функцией объединения в группы

Благодарим официального дилера JBL магазин Vizit за предоставленные для статьи колонки.

Благодарим магазин AMD.by за предоставленные для статьи колонки SVEN.

 
 
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У беспроводных колонок есть одна фишка — объединение в пары и большие группы, чтобы из одного источника музыка играла сразу на всех связанных колонках. Почти...
 
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