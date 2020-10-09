Одна музыка на всех: объединяем колонки JBL и SVEN в пары и группы

Источник материала: Onliner У беспроводных колонок есть одна фишка — объединение в пары и большие группы, чтобы из одного источника музыка играла сразу на всех связанных колонках. Почти всегда это легко настроить, но есть несколько подводных камней, о которых хотелось бы знать заранее перед покупкой новой колонки. На примере JBL и SVEN мы сравнили, как это все работает и есть ли в этом смысл.

Колонки можно объединять между собой с помощью Bluetooth. И с одного смартфона включать музыку сразу на нескольких устройствах одновременно. Почти у каждого бренда есть колонки с такой функцией. Найти их в каталоге можно здесь . В большинстве случаев речь идет о парном объединении одинаковых моделей в так называемый «стереорежим». В описании товаров у производителей это может обозначаться как «функция TWS». К такой категории как раз относятся некоторые колонки SVEN. Но есть несколько брендов, которые позволяют объединить в группу большое количество колонок (например, Sony и JBL). У каждого производителя собственный протокол связи между устройствами, основанный на технологии Bluetooth, несовместимый с конкурентами и часто даже с собственными девайсами.

Странная совместимость

В январе 2017 года компания JBL показала две колонки с поддержкой новой функции JBL Connect+, которая пришла на смену обычной JBL Connect. Главное отличие «плюса» в объединении 100 колонок в одну огромную музыкальную сеть, а обычная версия может соединить только пару. На момент этого анонса уже было продано 10 млн колонок из линейки JBL Flip. К большому огорчению их владельцев новые устройства с функцией JBL Connect+ не соединяются со старыми. Кто бы мог подумать, но в 2019 году JBL показала новую технологию объединения колонок — PartyBoost, которая игнорирует существование двух версий JBL Connect.

Итак, у JBL есть три способа связывать колонки в группы по Bluetooth, но эти способы несовместимы между собой. Такая отгороженность путает пользователей и не дает полноценно пользоваться одной из функций устройства. Вероятно, тут скрывается сложная техническая причина, завязанная на Bluetooth-передатчиках, а может, это просто беспощадный маркетинг. На картинке ниже можно оценить, насколько странно выглядит совместимость у JBL. В каждом столбце перечислены модели, работающие только с конкретной функцией.





Как объединить колонки JBL?

Нам предоставили три модели популярных колонок Flip 4 , Flip 5 и Charge 4 . Их настройка происходит буквально в пару кнопок. Обычно, когда так говорят, стоит ожидать еще пару страниц чтения мануалов и часа видео на YouTube. В случае JBL подвоха нет. Объединять колонки очень легко, если разобраться в пресловутой совместимости заранее. Например, указанные в начале устройства JBL нельзя объединить все вместе. Пошагово:

включаете любую колонку; подключаетесь к ней на смартфоне; нажимаете специальную кнопку для синхронизации на обоих колонках; готово, вы восхитительны!













Как объединить колонки SVEN?

Их можно соединить только парами из одинаковых моделей. Например, только две модели PS-435 . Этот режим, как сказано выше, у многих брендов, включая SVEN, называется TWS. Похоже на то, как называют полностью беспроводные наушники. Создавать музыкальные пары из SVEN PS-650/PS-600 очень легко. Сперва включается музыка на одной колонке. Затем на первой и второй в любой последовательности зажимается ненадолго специальная кнопка TWS. Готово, колонки соединены. PS-435 настраивается чуть быстрее, потому что кнопку TWS надо нажать только на второй колонке.

Небольшие SVEN PS-115 в тканевом обрамлении соединяются сложнее. Так как кнопки не подписаны, интуитивно создать пару из них не получится, и придется лезть в мануал.













Сравнение функций объединения колонок

Из полученных колонок JBL можно объединить две группы — две Flip 4 и две Charge 4 (JBL Connect+), а также две одинокие Flip 5 (JBL PartyBoost). В обоих случаях подключенная к смартфону колонка — главная. С нее регулируется громкость на всех связанных. Аналогично звуком можно управлять со смартфона одновременно на всех устройствах. На каждой подключенной в группу колонке можно регулировать собственную громкость, вплоть до отключения звука. В фирменном приложении можно выбрать два режима — «вечеринка» и «стерео». В первом колонки одновременно воспроизводят один и тот же аудиопоток без задержек и рассинхрона, создавая эффект окружения. А во втором режиме музыка раскладывается на левый и правый каналы, как будто вы слушаете традиционную пару колонок, где вокал четко в центре, а инструменты могут быть направлены по сторонам.

Пара связанных колонок JBL Charge 4 стабильно проигрывали музыку на расстоянии 60 м друг от друга — это лучший результат среди рассмотренных устройств. В аналогичном тесте Flip 4 и Flip 5 держали связь на 32,5 и 40 м соответственно.











Есть отличия в работе двух систем JBL. Так синхронизация между парами Flip 4 и Charge 4 происходила ощутимо медленнее, чем между Flip 5. В группе JBL Connect+ после нажатия на паузу звук сначала включается на главной колонке, а потом постепенно на каждой связанной с заметной задержкой. На PartyBoost же после паузы трек на связанной колонке схватывается быстро.

У SVEN нет никакого стереорежима. Звучание связанных пар очень похоже на режим «вечеринка» у JBL. В нашем распоряжении были две пары больших и мощных колонок PS-650 и чуть более скромных PS-435. Ощутимой разницы в функциях объединения колонок у SVEN нет. Во всех парах это примерно одинаковый эффект. После паузы в воспроизведении все устройства SVEN стартуют одновременно и без задержек. Громкость в парах общая, и ее можно регулировать с любой связанной колонки. Кроме PS-650/PS-600, где на каждом устройстве можно выставить отдельную громкость. Самое большое расстояние между связанными по Bluetooth колонками SVEN оказалось у PS-435 — 40 м. Самые большие колонки уверенно работали на 30 м. А вот маленькие PS-115 стухли в помехах уже на 15 м.

Вообще, описывать звук словами довольно неблагодарное дело. Рано или поздно можно скатиться до «бархатного баса», «зернистого или мясистого звука» и «интеллигентных верхов». Колонки JBL и SVEN вообще не про это. Сравнение звука колонок — это вопрос отдельного материала.













По итогу

В объединении колонок в пары и большие группы, оказалось, есть смысл. Для дома это приятный формат прослушивания музыки, когда она исходит не из одного направления, а как бы окружает слушателя. Создается приятный эффект погружения, особенно в стереорежиме JBL, и музыка воспринимается совсем по-другому. Расставленные по квартире несколько колонок создадут вам самый дешевый вариант мультирум-акустики. Правда, речь только о JBL с их не самым лучшим приложением. Вместе с этим колонки можно объединять и в залах для танцев, где важно ловить каждый музыкальный ритм, и на улице с любым прохожим, у которого есть совместимая колонка (см. картинку в начале). А если объединить много колонок, то музыка распространяется со всех сторон улицы или тусовки. Происходит синхронизация не только мелодии, но и настроения людей.

Колонки SVEN, по своей сути, это переносные музыкальные центры с подсветкой и поддержкой проводного подключения, USB-флешек, радио, Bluetooth и даже караоке. Они оказались неожиданно очень легкими, неприятно пластиковыми и как будто пустыми внутри. При этом носить с собой PS-650 и PS-435 некомфортно. Обе модели стоит рассматривать все-таки как дачный вариант или для загородной тусовки. Мощность и сущность этих моделей SVEN призвана выдавать большую громкость, в чем мы и убедились. А объединенные в пары, они создают сильное концертное ощущение. Чего не скажешь о малютках SVEN PS-115. При ярком внешнем виде и тканевом оформлении они в парах играют так же слабо, как и поодиночке.

















JBL PartyBoost работает быстрее всех и самое главное — стабильнее. Сама JBL обещает, что новые портативные колонки будут выходить именно с поддержкой PartyBoost. При этом пока существует больше совместимых устройств с другой технологией — JBL Connect+. Этой функцией можно воспользоваться сразу на популярных колонках, которые уже есть у многих пользователей. В сравнении с PartyBoost Connect+ соединяется медленнее и работает с некоторыми задержками после пауз в музыке.

Однако бардак с технологиями ничем нельзя компенсировать. Пока у JBL три такие технологии. Но ничто им не мешает выпустить условный PartyBoost+ в следующем году. Огорчает такой факт: чтобы воспользоваться такой хорошей функцией объединения колонок, надо разбираться, что с чем совместимо.

Благодарим официального дилера JBL магазин Vizit за предоставленные для статьи колонки.

Благодарим магазин AMD.by за предоставленные для статьи колонки SVEN.