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В Парке высоких технологий зарегистрированы еще 83 компании

09.10.2020 20:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Наблюдательный совет Парка высоких технологий 9 октября принял решение о регистрации 83 компаний в качестве резидентов ПВТ. Решения о регистрации новых резидентов принимаются раз в квартал, предыдущее было в июне.

В Парке высоких технологий зарегистрированы еще 83 компании

Две трети новых резидентов — это компании, зарегистрированные в 2019—2020 годах, что говорит об активном развитии стартапов, отмечает пресс-служба ПВТ. 76 резидентов работают в Минске и столичном регионе, 3 — в Гомеле, 2 — в Бресте, еще по одной зарегистрированы в Могилеве и Полоцке.

В состав ПВТ в том числе вошли резиденты с иностранным капиталом, которые учреждены представителями Германии, Израиля, Латвии и США. Также присоединились шесть центров разработки зарубежных корпораций.

Новыми резидентами ПВТ стали представители различных сфер, среди которых логистика, электронная коммерция, игровая индустрия, медицина, финтех, аудит, консалтинг и образование.

Так, компания «АйТиЭйч Девелопмент» (InTouch Technologies, Inc., США) планирует дальнейшую разработку и усовершенствование платформы SOLO — решения в сфере телемедицины. TangoMe, Inc. (США) представлена в Беларуси компанией «ТангоМи», которая намерена заняться разработкой нового функционала стриминговой платформы Tango Live (приложения для вещания в прямом эфире, видеозвонков и обмена сообщениями).

«Вебби Технолоджис» в качестве центра разработки компании «Вебби ГмбХ» (Германия) займется разработкой приложения Veranstaltungsbutler, ориентированного на провайдеров курсов, семинаров и мероприятий, находящихся на территории Германии. В планах «Вераксен Бел» (Veraxen Ltd., Республика Кипр) — создание и сопровождение мобильных игр.

«ФОРТВИЖН» (FORTVISION LTD, Израиль) будет создавать одноименное комплексное решение для повышения маркетинговой эффективности веб-сайтов и мобильных приложений. «Бизнес Солюшинс Лаб Бел» в качестве центра разработки группы компаний BSL (Россия) в числе прочего планирует разрабатывать программное обеспечение для техобслуживания воздушных судов.

Транспортная сфера также представлена белорусской компанией «БелСимТех». Она разрабатывает имитационно-моделирующие системы для обучения транспортного персонала (авиа, морского, наземного, метро и др.).

«ЭВО электроникс» занимается созданием ПО и производством высокотехнологичных устройств для систем «Умный дом» и «Умное здание».

Компания «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» планирует разрабатывать и производить лазерный аппарат «РЕКОЛАЙН», позволяющий восстанавливать биологические ткани, для применения в дерматологии, гнойной хирургии, реабилитационной и эстетической медицине.

Всего на сегодняшний день Парк высоких технологий объединяет 969 компаний.

 

 

Фото park.by

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Наблюдательный совет Парка высоких технологий 9 октября принял решение о регистрации 83 компаний в качестве резидентов ПВТ. Решения о регистрации новых резидентов...
 
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