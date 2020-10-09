Компанию минчан задержали за разбойное нападение на иракца

По подозрению в разбойном нападении на 30-летнего гражданина Ирака в Минске задержаны 19-летняя девушка и четверо парней в возрасте от 15 до 19 лет.





По данным пресс-службы МВД, девушка познакомилась с потерпевшим в интернете и 7 октября договорилась встретиться у него в квартире для оказания секс-услуг. Со слов гражданки, об этом она рассказала знакомым, один из которых предложил совершить преступление.

Придя к иностранцу в гости, минчанка пообещала, что скоро к ним присоединится ее подруга. Когда в дверь позвонили, мужчина увидел на пороге четверых парней. Они его избили и забрали 300 долларов, после чего скрылись, поделив наличные.

Подозреваемых задержали. Следователи возбудили уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц.