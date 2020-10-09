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Беларусь на детском «Евровидении» представит песня, автор которой отсидел сутки

09.10.2020 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В youtube и на официальной странице детского "Евровидения" в Instagram песня "Пришельцы" получает много позитивных отзывов, передает "Еврорадио".


Сергей Долгушев встречает друга Даниила Забелу из изолятора в Могилеве / снимок с Фейсбука

Беларусь определилась с песней, которая представит страну в этом году на детском "Евровидении" в Польше. Это композиция "Пришельцы", ее исполняет 12-летняя Арина Пехтерева. Автор — Даниил Забелло. 

Интересно, что 10 августа во время экскурсии по Могилеву, которую устраивал известный краевед Олег Дьячков, Даниил оказался задержанным омоновцами и отсидел сутки за якобы совершенное административное правонарушение. Но музыкант считает, что этот инцидент не имеет никакого отношения к творчеству, тем более к детскому "Евровидению".

"Эта песня была написана весной. Она о том, как люди чувствовали себя во время пандемии: как им трудно было разговаривать друг с другом, общаться, что все сидели по домам. Такая песня одиночества. Мы не питали больших иллюзий, что песню отберут, но, видимо, она понравилась, попала в точку", — говорит в беседе с Еврорадио Даниил.

В youtube и на официальной странице детского "Евровидения" в Instagram песня "Пришельцы" получает много позитивных отзывов.

"Самая сильная песня в истории детского "Евровидения". Желаю победы!" — пишут фаны конкурса.

"Беларусь, это твое время. Однозначный победитель!" — добавляют другие.


Арина Пехтерева родом из Могилева. С 2014-го года девушка много выступает и участвует в различных фестивалях и конкурсах. Стала финалисткой телепроекта "Талант страны", пробовала себя в российском "Голосе. Дети".
 
Теги: Могилев
 
 
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В youtube и на официальной странице детского "Евровидения" в Instagram песня "Пришельцы" получает много позитивных отзывов, передает "Еврорадио".
 
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