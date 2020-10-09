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Дуров о ситуации вокруг Telegram-каналов с данными белорусских силовиков: «Пришло время Apple научиться брать на себя ответственность»

09.10.2020 20:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Павел Дуров в своем официальном Telegram-канале прокомментировал заявление Apple о том, что компания не требует блокировки Telegram-каналов с личными данными белорусских силовиков, а лишь просит об удалении таких данных. Он назвал это «хитрой формулировкой» и пояснил свою точку зрения.

«Эта хитрая формулировка игнорирует тот факт, что каналы полностью состоят из личной информации угнетателей и тех, кто помогал фальсифицировать выборы — потому что именно поэтому эти каналы существуют», — написал Павел Дуров.

Он считает, что таким образом Apple пытается избежать ответственности за соблюдение своих собственных правил.

«Ранее при удалении постов по запросам Apple Telegram заменял эти посты уведомлением, в котором приводилось правило ограничения такого контента для пользователей iOS. Однако некоторое время назад Apple обратилась к нам и сказала, что наше приложение не имеет права показывать пользователям такие уведомления, потому что они “неуместны”», — пояснил Павел Дуров.

Он добавил, что не считает контент неуместным.

«Я думаю, что причина, по которой определенный контент был подвергнут цензуре или куда уходят ваши деньги, противоположна несущественной. Apple имеет право быть жадной и формалистичной (а может, и нет — это уже решать судам и регуляторам). Но пришло время Apple научиться брать на себя ответственность за свою политику, а не пытаться скрыть ее от пользователей — они заслуживают того, чтобы знать», — заявил Павел Дуров.

 
 
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Павел Дуров в своем официальном Telegram-канале прокомментировал заявление Apple о том, что компания не требует блокировки Telegram-каналов с личными данными белорусских...
 
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